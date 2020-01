Kinsey spet udarila: po finalu Lige prvakov zdaj še v Schladmingu

Kinsey Wolanski (na fotografiji) med lansko finalno tekmo Lige prvakov v Madridu, kjer sta se pomerila Liverpool in Tottenham (2:0).

Seznam športnih dogodkov, na katerih je "zablestela" Kinsey Wolanski, je od torka zvečer daljši še za slalom v Schladmingu. Wolanskijeva je z napisom "RIP Kobe", ki ga je posvetila preminulemu nekdanjemu košarkarju Kobeju Bryantu, pritekla skozi cilj ravno v trenutku, ko je svojo drugo vožnjo zaključeval Italijan Alex Vinatzer. Slednji je več kot očitno sploh ni opazil in v cilju glasno proslavljal prevzem vodstva, a se je hitro izkazalo, da je odličen izid tudi plod "dela" Američanke ruskih korenin.

Številni, tudi takrat vodilni Francoz Clement Noel, so se v cilju glasno smejali nastali zmedi, medtem ko so Wolanskijevo iz ciljne arene pospremili reditelji, Vinatzerju pa so pripisali za nekaj stotink počasnejši čas, ki je bil dovolj za tretje mesto.