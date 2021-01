Kitzbühel ne bo gostil nadomestnih tekem iz Wengna

To novico je sporočil deželni glavar Günther Platterna novinarski konferenci. Odločitev so sprejeli v koordinaciji z vlado, z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem in zdravstvenim ministrom Rudolfom Anschoberjem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Obenem bodo začeli s hitrimi testiranji v celotni regiji Kitzbühla.

Če ne bo nobenih velikih odstopaj ravni pozitivnih testov od običajnih v zadnjem času, bodo tradicionalne tekme Hahnenkamm v Kitzbühlu konec naslednjega tedna izvedli po prvotnem programu, je še povedal Platter.

Tekmovanje Lauberhorn v Wengenu je bilo zaradi pandemije že prej odpovedano, namesto Švicarjev, so jih je nameravali izvesti organizatorji v Kitzbühlu.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila tudi, da bosta slalomski tekmi alpskih smučarjev za svetovni pokal, enega so sprva iz Wengna v Švici prestavili v Kitzbühel, vnovič prestavili in bosta konec tedna v Flachauu v Avstriji. Tam bo tudi sprva predviden slalom v Kitzbühlu. Smuka in superveleslalom pa bosta konec prihodnjega v Kitzbühlu, 22., 23. in 24. januarja.