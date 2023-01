Kitzbühel? Nenavadno je, ko te občuduje Arnold Schwarzeneger!

Za alpskega smučarja, specialiste za hitre discipline, v rezultatskem smislu, v življenju ni nič večjega od Kitzbühla. Smukaške meke, kjer na zloglasnem Streifu, vsi želijo zmagati nekega dne. Zmagovalci oz. najboljši trije, so legende. A pot do uspeha je nekaj najzahtevnejšega. V prvih 50 sekundah preizkušnje se soočijo s toliko pastmi, kot se na vseh drugih tekmah svetovnega pokala skupaj. Skok v neznano, iskanje linije, pod smučmi pa z visoko hitrostjo slišijo pokanje ledu. Tudi v čeladi tekmovalca bobni, kot nikjer drugje. In tisti, ki preživi, varno pride na cilj, je junak brez primere.