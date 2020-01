Kitzbühel: V presenetljivem vodstvu Braathen, finale brez slovenske udeležbe

Prvič v tej zimi na moškem slalomu ne bo slovenskega predstavnika v drugi vožnji. To je druga zaporedna slovenska ničla ta konec tedna v Kitzbühelu, potem ko se slovenska smukaška trojica Boštjan Kline, Klemen Kosi in Miha Hrobat ni prebila med dobitnike smukaških točk za točkovanje svetovnega pokala. Najhitreje je prvo progo prevozil 19-letni Braathen, ki je prvič vodilni po prvi vožnji, na specialnih slalomih pa je najvišje posegel v začetku januarja s petim mestom na zagrebški tekmi, na zadnjih dveh v Adelbodnu in Wengnu prve proge sploh ni končal.

Za presenetljivo spremembo vodstva je poskrbel s startno številko 34. Švicarja Daniela Yula, ki se je na progo pognal kot drugi in je vodil večji del prve vožnje, je za 33 stotink sekunde potisnil na drugo mesto. Tretji čas prve vožnje je pripadel domačemu matadorju Michaelu Mattu (+0,42).

Po jubilejnem 80. pokalu Hahnenkamm se bo moška karavana najprej preselila v Schladming, kjer bo v torek na sporedu slalom, nato pa se najboljši smučarji selijo na drugo stran avstrijsko-nemške meje v Garmisch-Partenkirchen Tam bo 1. februarja na sporedu smuk, 2. februarja pa veleslalom, na katerem bo Žan Kranjec prvič nastopil oblečen v rdečo majico vodilnega veleslalomista.

Lani sta Hadalin in Kranjec slalom na strmini Ganslern končala na 12. oziroma 24. mestu. Hadalin je sicer imel na žrebu startnih številk precejšnjo srečo, saj mu je pripadla številka 8, tik za elitno sedmerico, s katero pa ni zadovoljil pričakovanj. Njegov zaostanek 2,79 sekunde je bil kar 1,39 sekunde počasnejši od finala. Kranjec je bil 29 stotink sekunde hitrejši od moštvenega partnerja, a še vedno sekundo in 10 stotink počasnejši od prve trideseterice. Slovenca sta zasedla 53. in 55. mesto od 61 uvrščenih.