Feuz na smuku prekinitev in padcev do prve zmage na Streifu, Čater daleč zadaj

Petkov smuk je vzel velik davek med tekmovalci. AmeričanRyan Cochran-Siegleje bil prvi letos, ki so ga v dolino s te zahtevne strmine reševalci z reševalnim helikopterjem prepeljali na nosilih. Naslednji, ki je utrpel zelo grd padec, je bil Švicar Urs Kryenbühl, ki je padel na ciljnem skoku. Tekmovalca, bil je 17. na startu, je vrglo na glavo in ga nepremičnega katapultiralo skozi cilj. Nepremično je obležal na snegu v ciljnem izteku ter so mu po dolgih minutah le nudili prvo pomoč. Tudi njega so s helikopterjem prepeljali do nadaljnje zdravstvene pomoči. Njegov izid je sicer obveljal. Američan, ki je nastopil s startno številko 13, je na enem od zavojev izgubil ravnotežje, pri veliki hitrosti ga je silovito vrglo s proge. Padel je na bok in nenadzorovano drsel po ledeni progi. Priletel je v zaščitne mreže, ki so ga zadržale, da ni priletel v gozd. Tekmovalec je bil po padcu pri zavesti, a je tožil za bolečinami v rami, tako da so ga s helikopterjem vseeno prepeljali k zdravniku. Beat Feuz, smukaški svetovni prvak iz leta 2017, je zmagovito vožnjo uprizoril kot peti na startu s časom 1:53:77. Matthias Mayer, ki je nastopil s številko 7, je bil zelo blizu, a se v cilju ni obarval v zeleno. Njegov zaostanek je znašal 16 stotink sekunde. Korošec je lani na Streifu zmagal. Zaostanek Dominika Parisa na tretjem mestu je znašal 56 stotink sekunde. Triintridesetletnik je osvojil smukaško zmago po enem letu. Lani je slavil na smuku v Wengnu, ki ga letos niso izpeljali zaradi slabih epidemioloških razmer. Feuz je smukaški globus osvojil v zadnjih treh sezonah (2018, 2019, 2020). Prvi del letošnje sezone se ni v celoti odvil po Švicarjevih načrtih. Najbližje zmagi je bil na smuku v Val Gardeni, kjer pa sta bila pred njim Norvežan Aleksander Aamodt Kildein Američan Ryan Cochran-Siegle. Aamodt-Kilde po poškodbi kolena na treningu trenutno ne tekmuje.

Na startu zloglasne proge so bili trije Slovenci. A se je po progi spustil le Martin Čater, ki je navdušil s spektakularno zmago na uvodnem moškemu smuku sezone 2020/21. Celjan je bil 16. na startu. S to dolgo in zahtevno strmino se še ni spoprijateljil. Čater je bil prvi, ki je na progi zaostal več kot štiri sekunde (+4,12). V cilju ni prehitel nobenega od tekmovalcev, ki so nastopili pred njim. Na koncu je osvojil točke s 26. mestom od 28, ki so preizkušnjo končali v cilju. Pri tekmovalcu s številko 23 so smuk znova prekinili, takrat zaradi vetra. Nato so na progo pustili še sedem tekmovalcev. Pri številki 31 so tekmo znova prekinili in jo nato tudi končali. S tridesetimi tekmovalci, ki so startali, so izpolnili formalne pogoje, da je tekma obveljala za uradno.

Med tistimi, ki nista šla na start, sta bila tudi Slovenca Boštjan Kline in Miha Hrobats številkama 38 in 50.