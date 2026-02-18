Klaebo nadaljuje z dominacijo, na večni lestvici zgolj za Phelpsom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Johannes Hoesflot Klaebo, ki je v tej disciplini na prejšnjih igrah prav tako osvojil zlato odličje, takrat z Erikom Valnesom, je tokrat z Einarjem Hedegartom kvalifikacije končal na drugem mestu, v finalu pa je norveški dvojec upravičil vlogo favoritov in za 1,4 sekunde ugnal Američana Bena Ogdena in Gusa Schumacherja, sicer najhitrejša v kvalifikacijah. Bron sta osvojila Italijana Elia Barp in Federico Pellegrino, ki sta zaostala 3,3 sekunde. Klaebo je z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice, upoštevajoč tudi poletne igre. Rekorder je ameriški plavalec Michael Phelps, ki je med letoma 2004 in 2016 osvojil 23 zlatih olimpijskih odličij. Norvežan je sicer s petim zlatom na enih OI izenačil rekord ameriškega hitrostnega drsalca Erica Heidna iz leta 1980, bo pa imel priložnost še za šesto zlato kolajno konec tedna na 50 kilometrov. Na lanskem svetovnem prvenstvu je pobral prva mesta na vseh šestih preizkušnjah.

Johannes Hoesflot Klaebo FOTO: Profimedia

Pri 29 letih je Klaebo na večni lestvici dobitnikov zlatih olimpijskih odličij (zimske in poletne OI) zdaj prehitel ameriškega atleta Carla Lewisa, finskega tekača na dolge proge Paava Nurmija, ameriška plavalca Marka Spitza in Caeleba Dressela, sovjetsko telovadko Lariso Latinino in ameriško plavalko Katie Ledecky. Vsi ti so na OI osvojili po devet zlatih medalj. Na teh igrah je Klaebo ob tretjem zaporednem olimpijskem zlatu v ekipnem sprintu slavil še tretjič zaporedoma v posamičnem sprintu, zlat pa je bil tudi na 10 km, v skiatlonu in štafeti. Slovenca Miha Šimenc in Nejc Štern sta s 16. mestom v kvalifikacijah za las ostala brez finala.

Miha Šimenc FOTO: Profimedia

"Lep dan, temperature so bile ponoči nizke in proga je izjemno hitra. Težak sprint, neverjetno težak zadnji klanec. V nogah zelo peče, komaj sem zdržal zadnji zavoj, da nisem pristal na riti. Bile so majhne razlike, prvih nekaj ekip je sicer odskočilo, a na tej hitri progi odločajo malenkosti, dnevna forma in splošno stanje telesa," je tekmo povzel Šimenc. "Ni se izšlo. Videl sem, da je šlo pri Mihi na tesno. Smučke so bile dobre, toda jaz očitno ne. Konec je mojih prvih olimpijskih iger. Nisem zadovoljen. Žal s teh iger ne morem odnesti ničesar pozitivnega," je bil po tekmi razočaran Štern. V ženski konkurenci sta slavili Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist. Branilki srebra s prejšnjih iger, Švedinji Sundling in Dahlqvist, sta v finalu za 1,4 sekunde prehiteli Švicarki Nadjo Kalin in Nadine Fahndrich, bron pa sta osvojili Nemki Laura Gimmler in Coletta Rydzek, ki sta zaostali 5,87 sekunde. Slovenijo sta v Teseru zastopali Anja Mandeljc in Lucija Medja ter ostale brez izločilnih bojev na 16. mestu.

Ola Vigen Hattestad FOTO: Profimedia