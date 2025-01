Klaebo po sprintu do zmage tudi na razdalji

Podobno kot pred tem na ženski preizkušnji Jessie Diggins, je tudi pri moških Klaebo sobotni zmagi na sprintu dodal še zmago na drugi "etapi" novoletne turneje. Klaebo bo tako obdržal zlato-rumeno majico vodilnega in še povišal prednost v skupnem seštevku turneje.

Za norveškega asa, ki lovi četrto skupno zmago na Touru, s čimer bi se na vrhu naslovov izenačil s Švicarjem Dariom Cologno in Poljakinjo Justyno Kowalczyk, je to peta zmaga v tej sezoni svetovnega pokala in prva na razdalji, skupno pa že 89. v karieri. Z 19. zmago na tekmah novoletne turneje je tako odločno napovedal boj za končno slavje na turneji, ki jo je lani izpustil zaradi bolezni.

Danes je za seboj zadržal tri rojake. Drugi je bil na koncu z zaostankom 0,6 sekunde Erik Valnes, tretji Haavard Moseby (+ 1,2), četrti pa Martin Loewstroem Nyenget (+ 2,1).

Klaebo ima pred prvim prostim dnevom na Touru v skupni razvrstitvi 34 sekund prednosti pred drugim Francozom Richardom Jouveom, danes 16. Dve sekundi več na tretjem mestu zaostaja Italijan Federico Pellegrino (8./+ 3,5), še dve več na četrtem Šved Edvin Anger (5./ +2,3).

Klaebo je bil danes najhitrejši tudi na vmesnem sprintu, kar pomeni da bo obdržal tudi srebrno majico najboljšega v sprinterskem seštevku turneje.

Danes so se tekači prvič na Touru borili tudi za vijolično majico najboljšega na vzponih. Po treh vzponih današnje tekme sta zaenkrat največ točk (9) nabrala Avstrijec Mika Vermeulen in Norvežan Harald Oestberg Amundsen, sicer lanski skupni zmagovalec turneje in trenutno vodilni v seštevku svetovnega pokala je tekmo končal na šestem mestu.

Slovenca Črv in Ličef sta v sprintu končala v kvalifikacijah. Če je bil prvi uspešnejši v sprintu, pa je bil danes boljši Ličef, ki je na koncu zaostal za 1:50,7 minute na 54. mestu. Črv je zaostal nekaj več kot dve minuti in pol in bil 67.

V seštevku turneje le Ličef napredoval na skupno 58. mesto, za Klaebom pa zaostaja 3:08 minute. Zaostanek Črva znaša 3:45 minute za trenutno 66. mesto.

Dan pred začetkom prvega vrhunca te sezone sta sicer nastop na turneji zaradi bolezni odpovedala najuspešnejša slovenska aduta v uvodnem mesecu letošnje sezone svetovnega pokala Miha Šimenc in Nejc Štern.

V ponedeljek je na turneji prost dan, v torek pa v Dobbiacu sledi preizkušnja na 20 km v prostem koraku.