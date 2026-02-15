Klaebo s štafetno zmago do novega olimpijskega rekorda

Johannes Klaebo je v petek dobil tekmo na deset kilometrov v prosti tehniki, kar je bila njegova osma zlata medalja. Že pred tem pa je na letošnjih igrah premagal vse tekmece v skiatlonu in sprintu v klasični tehniki.
S petkovo osmo zlato medaljo se je na lestvici rekorderjev izenačil z rojaki, tekačico in tekačem Marit Bjoergen in Bjoernom Daehliejem ter biatloncem Olejem Einarjem Bjoerndalnom, danes pa je vse že pustil za seboj.
Norveška štafeta, poleg Klaeba so nastopili še Emil Iversen, Martin Nyenget in Einar Hedegart, je upravičila status favorita in v štafetni preizkušnji prepričljivo zmagala pred Francijo in Italijo. Čeprav že ima rekord, bo lahko Klaebo bero olimpijskih medalj do konca iger še povečal, saj ga čakata še nastopa na 50-kilometrski posamični preizkušnji ter v ekipnem sprintu.
