Klaebo s štafetno zmago do novega olimpijskega rekorda

Johannes Klaebo je v petek dobil tekmo na deset kilometrov v prosti tehniki, kar je bila njegova osma zlata medalja. Že pred tem pa je na letošnjih igrah premagal vse tekmece v skiatlonu in sprintu v klasični tehniki.

S petkovo osmo zlato medaljo se je na lestvici rekorderjev izenačil z rojaki, tekačico in tekačem Marit Bjoergen in Bjoernom Daehliejem ter biatloncem Olejem Einarjem Bjoerndalnom, danes pa je vse že pustil za seboj.