Zimski športi

Klaebo s štafetno zmago do novega olimpijskega rekorda

Predazzo, 15. 02. 2026

Avtor:
STA
Johannes Klaebo

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo se je po današnji štafetni tekmi v Teseru na 4 x 7,5 kilometra vpisal v olimpijsko zgodovino. Osvojil je namreč rekordno deveto zlato medaljo na olimpijskih igrah in je zdaj sam na lestvici najboljših olimpijcev vseh časov.

Johannes Klaebo
Johannes Klaebo
FOTO: Profimedia

Johannes Klaebo je v petek dobil tekmo na deset kilometrov v prosti tehniki, kar je bila njegova osma zlata medalja. Že pred tem pa je na letošnjih igrah premagal vse tekmece v skiatlonu in sprintu v klasični tehniki.

S petkovo osmo zlato medaljo se je na lestvici rekorderjev izenačil z rojaki, tekačico in tekačem Marit Bjoergen in Bjoernom Daehliejem ter biatloncem Olejem Einarjem Bjoerndalnom, danes pa je vse že pustil za seboj.

Norveška štafeta
Norveška štafeta
FOTO: Profimedia

Norveška štafeta, poleg Klaeba so nastopili še Emil Iversen, Martin Nyenget in Einar Hedegart, je upravičila status favorita in v štafetni preizkušnji prepričljivo zmagala pred Francijo in Italijo. Čeprav že ima rekord, bo lahko Klaebo bero olimpijskih medalj do konca iger še povečal, saj ga čakata še nastopa na 50-kilometrski posamični preizkušnji ter v ekipnem sprintu.

zoi 2026 tek na smučeh johannes klaebo štafeta norveška rekord

Ponsiluoma zmagovalec zasledovanja, Fak po enem zgrešenem strelu na 14. mestu

