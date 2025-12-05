Svetli način
Zimski športi

Klaebo v Trondheimu do stote zmage, Štern do četrtfinala

Trondheim, 05. 12. 2025 14.44 | Posodobljeno pred eno minuto

Nejc Štern je bil edini slovenski smučarski tekač v izločilnih bojih sprinta za svetovni pokal v norveškem Trondheimu. Na tekmi v klasični tehniki je bil šesti v prvi četrtfinalni skupini, kjer je končal nastop na skupno 30. mestu. Zmagala sta domačin Johannes Hoesflot Klaebo, s stoto zmago v pokalu, in Švedinja Johanna Hagstroem.

Nejc Štern
Nejc Štern FOTO: Profimedia

V kvalifikacijah sta od Slovencev izpadla Miha Šimenc in Anže Gros, v ženski konkurenci pa ni bilo slovenskih tekačic. Nejc Štern se je prvič v sezoni uvrstil med trideseterico, v kvalifikacijah nadaljevanje ujel s 30. mestom, zadnjim, ki je vodilo v četrtfinale. Tam je tekel v prvi skupini in na zadnjem mestu za 2,63 sekunde zaostal za 29-letnim Johannesom Hoesflotom Klaebom.

Slednji je nato dobil tako nastop v prvi polfinalni skupini kot tudi v finalu. V zadnjem teku tekme je bila peterica Norvežanov. Drugi je bil Oskar Opstad Vike, ki je za zmagovitim rojakom in vodilnim v pokalu zaostal za 0,31 sekunde, tretji med šesterico pa Šved Alvar Myhlback, ki je drugo stopničko zgrešil za štiri stotinke.

Najboljši trije v Trodnheimu
Najboljši trije v Trodnheimu FOTO: AP

"Vesel sem, da sem zmagal in to na pravem mestu. Nekaj posebnega je jubilej proslaviti doma. Zdaj bom ta konec tedna le še užival," je povedal Klaebo takoj po tekmi in zanikal, da je namerno na prejšnji tekmi v finski Ruki končal zunaj deseterice, da bi lahko stotico proslavil pred domačimi gledalci.

Štiri Švedinje pa so se uvrstile v finale tekačic in se razvrstile od prvega do četrtega mesta. Johanna Hagstroem je za 1,53 sekunde ugnala Emmo Ribom in za 2,67 sekunde Linn Svahn.

