Klaebo v Trondheimu do stote zmage, Štern do četrtfinala

V kvalifikacijah sta od Slovencev izpadla Miha Šimenc in Anže Gros, v ženski konkurenci pa ni bilo slovenskih tekačic. Nejc Štern se je prvič v sezoni uvrstil med trideseterico, v kvalifikacijah nadaljevanje ujel s 30. mestom, zadnjim, ki je vodilo v četrtfinale. Tam je tekel v prvi skupini in na zadnjem mestu za 2,63 sekunde zaostal za 29-letnim Johannesom Hoesflotom Klaebom.
Slednji je nato dobil tako nastop v prvi polfinalni skupini kot tudi v finalu. V zadnjem teku tekme je bila peterica Norvežanov. Drugi je bil Oskar Opstad Vike, ki je za zmagovitim rojakom in vodilnim v pokalu zaostal za 0,31 sekunde, tretji med šesterico pa Šved Alvar Myhlback, ki je drugo stopničko zgrešil za štiri stotinke.
"Vesel sem, da sem zmagal in to na pravem mestu. Nekaj posebnega je jubilej proslaviti doma. Zdaj bom ta konec tedna le še užival," je povedal Klaebo takoj po tekmi in zanikal, da je namerno na prejšnji tekmi v finski Ruki končal zunaj deseterice, da bi lahko stotico proslavil pred domačimi gledalci.
Štiri Švedinje pa so se uvrstile v finale tekačic in se razvrstile od prvega do četrtega mesta. Johanna Hagstroem je za 1,53 sekunde ugnala Emmo Ribom in za 2,67 sekunde Linn Svahn.
