Klaebo v Trondheimu do stote zmage, Štern do četrtfinala

V kvalifikacijah sta od Slovencev izpadla Miha Šimenc in Anže Gros, v ženski konkurenci pa ni bilo slovenskih tekačic. Nejc Štern se je prvič v sezoni uvrstil med trideseterico, v kvalifikacijah nadaljevanje ujel s 30. mestom, zadnjim, ki je vodilo v četrtfinale. Tam je tekel v prvi skupini in na zadnjem mestu za 2,63 sekunde zaostal za 29-letnim Johannesom Hoesflotom Klaebom.

Slednji je nato dobil tako nastop v prvi polfinalni skupini kot tudi v finalu. V zadnjem teku tekme je bila peterica Norvežanov. Drugi je bil Oskar Opstad Vike, ki je za zmagovitim rojakom in vodilnim v pokalu zaostal za 0,31 sekunde, tretji med šesterico pa Šved Alvar Myhlback, ki je drugo stopničko zgrešil za štiri stotinke.