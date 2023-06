Klančnik se umika z vodilnega položaja alpskih smučarjev

Po prejetju odstopne izjave Klančnika je Odbor na svoji dopisni seji 30. junija sprejel sklep o postopkih in terminih izvedbe kandidiranja za novega predsednika panoge za alpsko smučanje.

Njegove nove delovne obveznosti mu ne omogočajo, da bi vodenje panoge lahko opravljal z enako vnemo in z enakim časovnim vložkom kot doslej, so zapisali pri zvezi. Odstop stopi v veljavo najkasneje v 90 dneh od dneva izjave oziroma z dnem izvolitve novega predsednika panoge, če bo ta izvoljen prej.

"Ker verjamem v dobro opravljeno delo, v smelo začrtane cilje in svetlo prihodnost slovenskega smučanja, s tem dopisom podajam nepreklicni odstop z mesta predsednika Zbora in Odbora panoge za alpsko smučanje in tako omogočim učinkovitejše delovanje panoge," je s svoji odstopni izjavi zapisal Klančnik.

"Svoje dosedanje izkušnje, znanje in poznavanje tematike bom seveda vedno delil s kolegi tudi v bodoče, zato smučanja ne bom zapustil, ampak se bom po svojih najboljših močeh trudil v dobrobit skupnih aktivnosti tudi naprej," je še dodal.