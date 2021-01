Klavrni nastopi slovenskih orlov v Bischofshofnu

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch (142,9 točke) je dobil kvalifikacije za zadnjo postojanko novoletne turneje v Bischofshofnu. Najboljši Slovenec Anže Lanišek (83,6), ki je v Innsbrucku stal na zmagovalnem odru, je tokrat naredil veliko napako in z 52. mestom ostal brez zadnje tekme. S tem je po vodi splavala tudi dobra skupna uvrstitev. Vodilni na turneji in dosedanji dvakratni dobitnik zlatega orla Stoch je odločno napovedal lov še na tretjo prestižno lovoriko, v žep pa je za kvalifikacijsko zmago pospravil tudi ček za 5000 evrov. " Danes sem bil v obeh prejšnjih skokih za trening tu prezgoden, tako da sem v kvalifikacijah res želel počakati na mizo, pa se je vse skupaj zalomilo. Za nazaj zdaj ne morem ničesar spremeniti, lahko pa se popravim v prihodnje. Gremo naprej ," je dejal Lanišek.

V kvalifikacijah je bilo uspešnih preostalih pet Slovencev, a je tekmovalna žirija zaradi neustreznega dresa naknadno diskvalificirala Ceneta Prevca. Na sredini, zadnji tekmi nemško-avstrijskega tekmovanja bodo tako nastopili štirje slovenski skakalci, a nihče med njimi kvalifikacij ni končal med najboljšo dvajseterico. Žiga Jelar (117,9 točke) je bil v kvalifikacijah 21.,Domen Prevc (110,6) je bil 33.,Tilen Bartol (108,6) 37. inPeter Prevc (104,1) 40. "Danes se fantje že s prvim skokom nekako niso ujeli s to skakalnico. Edina svetla točka kvalifikacij je Jelar, ki je znal narediti preskok in je v kvalifikacijah nastopil bolje. Preostali fantje pa so skakali, kot da bi se vrteli v krogu. Res je, da je Bischofshofen malo specifična skakalnica, a še poleti so fantje na pripravah tu dobro skakali," je po kvalifikacijah dejal slovenski selektor Robert Hrgota in dodal: "Zelo sem razočaran, ampak za jutri si želim, da bi vsi štirje fantje vsaj malo dražje prodali svojo kožo."

Na sredini tekmi na izpadanje se bo Jelar pomeril z Nemcem Constantinom Schmidom, Domen Prevc s Poljakom Aleksandrom Zniszczolom, Bartol z Japoncem Keiichijem Satom, Peter Prevc pa se bo v dvoboju nekdanjih zmagovalcev turneje pomeril z avstrijskim rekorderjemGregorjem Schlierenzauerjem.