Klemenčičeva osma, Lampičeva 58., zmagovala Herrmann-Wickova

Slabše je šlo na strelišču Anamariji Lampič, ki je startala kot druga. Potem ko je na prvem streljanju leže zadela vseh pet strelov in bila v igri za najvišja mesta, je stoje zgrešila štirikrat. Že tako pa po daljši bolezni ni bila med najhitrejšimi v smučini.

Na koncu je za zmagovalko zaostala 2:46,5 minute, zasedla 58. mesto in se za las uvrstila na zasledovalno tekmo najboljše šestdeseterice.

Tretja Slovenka na startu, Živa Klemenčič, se na koncu po štirih kazenskih krogih ni uvrstila na zasledovalno tekmo. Bila je 88. z zaostankom 4:27,2 minute.

"Zame je danes to popolna tekma. Res sem vesela ničle na strelišču in tudi tekaški časi so dobri po vseh težavah, ki sem jih imela. Da sem prišla v 'top 10', me res veseli in sploh ne vem, kaj točno govorim," je za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) sporočila 25-letna Polona Klemenčič.