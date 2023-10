Kline: Moja prioriteta v prihajajoči sezoni niso tekme, ampak stik s snegom

Njegov nesporni talent je najbolj prišel do izraza v tednu konec januarja in na začetku februarja 2016, ko je na smuku v Garmisch-Partenkirchnu in nato še na superveleslalomu v Hinterstoderju za obakrat drugo mesto nekaj več kot dve desetinki sekunde zaostal zgolj za norveškim asom Aleksandrom Aamodtom Kildejem . V najbolj zvezdniškem trenutku je zažarel 24. februarja 2017 z zmago na smuku na Norveškem.

Nosilec najboljše slovenske moške uvrstitve z desetim mestom na olimpijskih smukih se je poškodoval 11. aprila lani na treningu smuka na smučišču Na Žlebeh (Sella Nevea) na italijanski strani Kanina. Zdravljenje je bilo dolgotrajno. V enem letu in šestih mesecih je moral sedemkrat na operacijsko mizo. Vesel je, da amputacija noge ni bila potrebna in da lahko hodi.

" Če bo vse tako, kot mora biti, bom lahko preizkusil, kako se mi noga odziva v smučarskem čevlju. Najprej bo treba 'pancer' obuti, preden bom sploh lahko začel razmišljati o tem, da grem na smuči in začnem smučati. Moram biti potrpežljiv, kajti za zdaj je še vse v zraku, " je dodal. Po scenariju, ki si ga je začrtal, bi lahko prihodnjega februarja prvič šel na sneg. Pred tem bo treba narediti prilagoditve za najbolj udoben in najmanj boleč položaj noge v čevlju.

Šest let in sedem mesecev po tem uspehu je njegov položaj v slovenski reprezentanci negotov, uradno ni več del moške A-ekipe za svetovni pokal. A Smučarska zveza Slovenije nanj ni pozabila, povabila ga je na predstavitev reprezentanc pred zimsko sezono v začetku oktobra v Ljubljani. " Na vseh pregledih so mi zdravniki po opravljenem slikanju z rentgenom in računalniški tomografiji dejali, da je stanje po poškodbi videti dobro. Kost se celi, kar je super, ni znakov vnetja, tako da gre rehabilitacija v pravi smeri, se pa še ni končala. Konec leta me čaka še en pregled z računalniško tomografijo ," je opisal Boštjan Kline .

"Med zdravljenjem smučanje za zdravnike ni bilo pomembno. Kirurgi so se borili za to, da sem ohranil nogo in da bom lahko to nogo uporabljal. Lahko hodim, bolečine so iz meseca v mesec manjše. Vse potrebuje svoj čas, da se v celoti vzpostavi funkcionalnost noge. Poškodba kosti je povzročila velik stres tudi na mehkih tkivih, mišicah, živcih, žilah." Ni opustil misli o nastopih na tekmah v smuku. "Prepričan nisem, to definitivno ne, ampak bom pa naredil vse v tej smeri, da bo to mogoče, če ne bo, pa tudi ne bo konec sveta."

"Moja prioriteta v prihajajoči sezoni niso tekme, ampak stik s snegom, treningi, pridobivanje nazaj tistih osnov in občutkov, ki sem jih imel," je dejal Kline, ki pri zasledovanju smučarskih sanj uživa popolno podporo družine in smučarske zveze. "Kako stojijo stvari finančno? Hvala bogu sem nekaj privarčeval čez vsa ta leta, tudi sponzorji so ob meni, pa slovenska policija. Iz tega vidika dobim nekaj in sem zelo hvaležen in zadovoljen," je sklenil.