Kline sedmi na prvem treningu smuka v Val Gardeni

Alpski smučarji so v Italiji v Val Gardeni, kjer bo v petek najprej na sporedu superveleslalom in nato še v soboto smuk na progi Saslong. Na startu treninga so bili štirje Slovenci.

V rdečo majico vodilnega smukača prvič oblečeniMartin Čater, ki je v nedeljo v Val d'Iseru osupnil smukaško srenjo s spektakularno zmago s startno številko 41, je vpisal 56. čas prvega treninga (+2,36). Miha Hrobat, ki je superveleslalom v Val d'Iseru končal na 20. mestu, na smuku pa ostal brez točk, je na smukaškem treningu v Val Gardeni vpisal 59. čas (+2,43). Klemen Kosi je bil 31. (+1,73).

Pred enim letom so v Val Gardeni uspeli izpeljali le moški superveleslalom, smuk pa je odpadel zaradi slabih vremenskih razmer. Na superveleslalomu je za edino slovensko uvrstitev v najboljšo trideseterico poskrbel Kosi z 28. mestom. Čater je bil 32., Kline 37., Hrobat pa 44.

Zmagal je Avstrijec Vincent Kriechmayr pred Norvežanom Kjetilom Jansrudom na drugem mestu in trenutno poškodovanim NemcemThomasom Dressnom na tretjem mestu.

Na zadnjem moškem smuku v Val Gardeni pred dvema letoma je zmagal Norvežan Aleksander Amodt Kilde, najboljši Slovenec pa je bil Čater na 25. mestu.