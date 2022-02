Kline z dobrimi občutki pred olimpijskim nastopom: Moram reči, da zaenkrat vse 'štima'

Na prvem treningu so bili vsi smučarji še zadržani, vključno s Slovenci. Med njimi je bil najvišje Boštjan Kline, ki je zabeležil 28. čas, a so mnogi pred njim izpustili vratca oziroma še tipali teren pred nedeljskim bojem za kolajne. "Moram reči, da zaenkrat vse 'štima'. Prispeli smo v ponedeljek, en dan počivali oziroma naredili en kondicijski trening, potem pa smo začeli smučati. Vse poteka gladko, počutim se dobro, tudi kar se tiče snežnih treningov je organizacija dobra. Nimam pripomb ali posebnosti," je na tiskovni konferenci dejal drugi najboljši slovenski smukač te sezone. Najboljšemu v tej panogi Martinu Čatru je namreč okužba z novim koronavirusom odnesla nastop na OI, Kline pa je imel zanj nekaj besed spodbude. "V bistvu smo v mislih z njim, vemo, verjamemo, da mu je bilo težko, ko je videl, da je pozitiven. Mogoče si ne predstavljamo, kaj to pomeni, da tik pred zdajci izgubiš olimpijske igre. Nekaj, za kar delaš štiri leta, ena velika tekma. Se zgodi, tako kot sem rekel, mi smo z njim, on pa z nami verjetno. Svet se obrača dalje, na vsakem koraku lahko kaj stakneš. Poskusiš se držati vseh navodil, če si pozitiven, si, če ne, imaš srečo in sprejmeš stvari tako, kot se obrnejo."