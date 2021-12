Kline širi optimizem: Še ena dobra smukaška vožnja

Z nastopom sem zadovoljen. Uspela mi je skoraj proga po planu, ki smo si ga zadali. Le v spodnjem delu sem morda zgubil nekaj desetink, kar me je stalo par mest. Tam bi lahko bil bolj drzen in nesel večjo hitrost. Bil sem bolj sproščen in sem lahko le delal tisto, kar smo trenirali. To je bila tista glavna razlika od prejšnjih tekem, kjer sem probal vse, kar se je dalo, a enostavno ni bilo hitrosti. Tokrat pa sem se sprostil in je bila potem prisotna tudi hitrost in sem delal tiste svoje zavoje.

Martin Čater je s startno številko 4 smučal veliko bolj napadalno, kot je to počel na zadnjih tekmah. Na eni najtežjih prog na svetu si je upal tvegati in to se mu je obrestovalo. Za zmagovalcem Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem , ki je slavil še drugo zmago v dveh dneh, je zaostal sekundo in 51 stotink. To ga je pripeljalo do 13. mesta, kar je njegova daleč najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu, od kar je lani v Val d'Iseru slavil svojo edino zmago v svetovnem pokalu. Odlično je na smuku nastopil tudi Boštjan Kline , ki je enajstemu mestu iz Lake Louisa dodal še zelo dobro 17. mesto. Kline je v cilj s startno številko 27 prišel kot štirinajsti z zaostankom, +1.86, kasneje pa so ga prehiteli še trije smučarji.

Z visoko številko 52 je nastopil še Miha Hrobat. Hrobat je imel žal znova nekaj težav na zgornjem ravninskem delu, kjer si je hitro privozil dokaj velik zaostanek. Na tehnično zahtevnem delu proge je bil zelo hiter, zaostanek pa se je znova povečal pri koncu. V cilju je ura pokazala +2,41, kar je bilo dovolj za 33. mesto. Prve točke v tej sezoni je zgrešil za 7 stotink. "Ciljno areno zapuščamo veliko bolj zadovoljni. Pohvalil bi vse fante, vključno z Mihom, ki si je s smučanjem danes zaslužil točke. Žal je naredil manjšo napako v ključnem delu, da bi lahko prenesel več hitrosti v zaključni del. Vse ostalo pa je bilo zelo kvalitetno. Martin je bil danes zelo dober, Boštjan pa mora pokazati še nekaj hitrosti v zadnjem delu., kjer smo sorazmerno vsi nekaj izgubili. Generalno je bil pristop dober, izkoristili smo dobre pogoje in sem vesel, da so fantje po dveh slabih dnevih našli energijo in moč v sebi in obrnili stvari sebi v prid. Jutri je nov dan in nova priprava. Vse gre od začetka in upam, da podobno, kot danes," je bil v izjavi za spletno stran SZS izčrpen prvi trener Grega Koštomaj. "Še ena dobra smukaška vožnja. Z rezultatom in vožnjo sem zadovoljen. Nekaj rezerve seveda je, a poizkušam ponavljati dobre stvari in tako gremo dalje. Upam na še več čim boljših voženj," je dodal Boštjan Klline.