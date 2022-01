Mastnak: Vem, da sem hiter, žal tega še nisem povsem dokazal

"V Vancouver sem prišel po poškodbi in bil šesti. V Sočiju sem osvojil dve kolajni, v Pjongjang sem dopotoval po slabi sezoni, brez pravih občutkov – te, ki so bili potrebni za novo odličje, sem dobil šele po tednu na prizorišču. Nimam malo izkušenj, zato vem, da je vse mogoče. Vsekakor bom razočaran, če ne bom med najboljšimi tremi, a le en dan – v življenju so še druge, preveč pomembne reči, da bi bil dlje časa slabe volje," razmišlja Košir, ki je zadnje dni treniral v Lechu, kjer naj bi bile razmere podobne kitajskim.

"Vem, da sem hiter, hitrejši od trenutno najboljših v svetovnem pokalu, žal pa tega še nisem povsem dokazal. A najpomembnejša tekma šele prihaja in nanjo potujem samozavesten. Vesel sem, da mi pred igrami ni treba odkrivati tople vode in da grem na tekmo v dobri formi; le napake, ki se mi pojavljajo, moram odpraviti. Tudi v Secret Gardnu, kjer bo olimpijska tekma, sem že zmagal, proga mi ustreza. Se pa zavedam, da bom potreboval tudi srečo. Na prejšnjih igrah sem proti poznejšemu prvaku in zmagovalcu kvalifikacij, Švicarju Nevinu Galmariniju , v osmini finala izgubil za vsega stotinko, upam, da bo tokrat ta igra stotink na moji strani," si želi Celjan, ki je nazadnje treniral doma, še pred odhodom v Azijo pa se bo skupaj z nemško reprezentanco pripravljal v Dolomitih.

Najmanj možnosti med slovensko trojico ima Rok Marguč. V zadnjih sezonah mu ne steče, kot bi si želel, pravih uspehov ne dosega, poleg tega pa se nikakor ne more znebiti poškodb. Pred zadnjo tekmo je na treningu padel na trtico, tako da je moral sneg zamenjati z obiski zdravnikov in fizioterapevtov. Zaradi tega zaključnih olimpijskih priprav ne bo mogel opraviti v tujini. Zaradi vseh potrebnih stikov s tistimi, ki – kot sam pravi – požrtvovalno in uspešno skrbijo za njegovo zdravje, bo do odhoda treniral na Rogli.

"Glede na sezono in težave s poškodbami res težko pričakujem kaj večjega. A mogoče je prav to 'plus'. Na prejšnjih igrah sem bil vedno živčen pred nastopi, tokrat zaradi nižjih pričakovanj ne bom. Mogoče mi pa vendarle uspe," je dejal Marguč.

V Peking odhajata tudi dva deskarja prostega sloga. Tit Štante bo na svojih drugih olimpijskih igrah nastopil v snežnem žlebu, debitantka Urška Pribošič pa bo žlebu dodala še akrobatske skoke. Tako kot Marguča tudi Gorenjko muči poškodba, tudi ona je padla na treningu in čuti bolečine. Kljub temu pa verjame, da bo v Pekingu pokazala najboljše, kar lahko, in če bo tako, se bo vrnila zadovoljna.