Vodi Eisenbichler, Pavlovčič v boj za stopničke kot šesti

Zaostanki so v prvi seriji zelo majhni. Bora Pavlovčičado tretjega mesta in ponovitve sobotnega uspeha loči le slab meter na skakalnici Vogtland Arena. Domen Prevc(129,7 točke) je po nekoliko slabšem sobotnem nastopu tokrat na tekmi prikazal boljši skok in pristal pri 136 metrih, s čimer zaseda deveto mesto. Anže Lanišek(126,4) bo v drugi seriji napadel s 13. mesta, potem ko ni najbolje izkoristil dobrih vetrovnih razmer.

Prvič po 6. decembru lani bo točke za svetovni pokal osvojil Timi Zajc(120,3). Skočil je 133 metrov in zasedel 20. mesto. Za las je uvrstitev v finale ujel tudi Tilen Bartol(109), ki je bil 30.

V prvi seriji je bil prekratek Žiga Jelar(102,9), ki je imel 33. izid.