Kljub pandemiji več denarja za alpsko smučanje

Ob tem je predstavil zelo optimistične finančne načrte: "Znesek prihodkov je največji do zdaj, če gledamo zadnje sezone. Po dolgih letih imamo pokritih vseh 470 kvadratnih centimetrov na dresu tekmovalcev, prostora praktično ni. Kar se tiče predračuna in finančnega načrta za naprej, so trenutno programi postavljeni na 3,3 milijona evrov. Od tega bomo 1,1 milijona namenili moškim ekipam, ženskim pa 900.000 evrov," je še povedal Verdnik. "Več kot lani bomo vložili tudi v kompleten pogon mladincev. Mladinskim ekipam bodo namenili malo več kot 750.000 evrov, kar je 250.000 evrov več za vse mladinske programe, se pravi za reprezentance evropskega pokala, C-ekipe in klubske programe," je dejal Verdnik.

"Ta situacija nas je vrgla v povsem nelikvidnostni položaj, a kljub temu smo lani ustvarili 3,3 milijona evrov prihodkov, porabili pa smo manj kot tri milijone, saj smo morali 310.000 evrov nameniti temu, da smo do konca sanirali situacijo, ki je nastala spomladi. Brez pomoči sponzorjev in opremljevalcev ne bi šlo," je še dodal Verdnik.

"Klubom bomo za mladinski program direktno namenili 90.000 evrov, kar je 45.000 več kot lansko sezono. V EC- in C-ekipe imamo vključenih 20 tekmovalk in tekmovalcev, lani jih je bilo 11. V medregijskih klubskih ekipah imamo vključenih 49 tekmovalcev, lani jih je bilo 43, tako da jih bomo imeli letos v mladinskih programih vključenih 25 več kot lansko leto. Za nas je to fenomenalna številka, saj pomeni, da se prehod iz otroškega smučanja v mladinsko povečuje, da se povečuje baza. Vsakega mladinca bomo jemali kot potencialnega kandidata za vrhunskega tekmovalca," je dejal Verdnik.

"Vsi programi, ki smo jih pripravili, potekajo, imamo jasno vizijo in strategijo, pripravljeno imamo sistemsko delovanje. Želimo si velike uspehe na olimpijskih igrah. Vsi vemo, da smo si želeli uspehe že na svetovnem prvenstvu, a smo bili blizu. V Peking gremo lahko z velikimi načrti. Ekipe imajo jasno zastavljene cilje in programe,"je sklenil vodja panoge.

Sestavo reprezentanc in finančni načrt panoge bo 19. maja najprej pretresal alpski odbor, dokončno potrjeval pa alpski zbor, ki je predviden 5. junija. Ekipe ostajajo bolj kot ne nespremenjene. Edina večja sprememba je povezana s prihodom italijanskega trenerja Livia Magonija, ki se je po koncu sodelovanja s Slovakinjo Petro Vlhovo odločil za sodelovanje s slovensko smučarsko zvezo. Delal bo v ženski ekipi za veleslalom in slalom. Odgovoren pa bo za Meto Hrovat.

V ženski ekipi za svetovni pokal so ob Hrovatovi Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Ilka Štuhec, v moški ekipi za svetovni pokal pa so Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat, poškodovani Klemen Kosi in Nejc Naraločnik. Čeprav ne izpolnjujeta pogojev, se bosta na tekmah lahko pridruževali Maruša Ferk in Neja Dvornik.