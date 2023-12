Kljub skromnemu začetku sezone tekači ne obupujejo: Cilji ostajajo visoki

Klaebo je po lanski izjemni sezoni letošnjo zaradi težav s koronavirusom na pripravah po svojih standardih skromno začel. A v Dobbiaco prihaja spet kot prvi favorit, v domačem Trondheimu je slavil na vseh treh preizkušnjah in prevzel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Letos ima pred sabo nov cilj, izenačiti skupno število zmag na novoletnih turnejah. Trenutno je pri treh (najboljši 2018/19, 2021/22 in 2022/23), eno več imata Švicar Dario Cologna in Poljakinja Justyna Kowalczyk .

V ženski konkurenci vse od druge letošnje postaje naprej vodi Američanka Jessie Diggins. Tudi ona je v sezoni 2020/21 že okusila skupno slavje na novoletni turneji. Letos je zmagala na 10 km v Gällivareju in Östersundu, še dvakrat je bila druga na 20 km. Lanska skupna zmagovalka Karlsson trenutno v seštevku zaseda osmo mesto.

Slovenski uvod v sezono na drugi strani ni bil najboljši, a so se v slovenskem taboru do zdaj ubadali tudi z boleznimi, pozitivnimi testi na covid-19 in poškodbami. Miha Šimenc je v skupnem seštevku na 68. mestu, Anja Mandeljc in Eva Urevc sta 77. in 89. Ob njih na novoletno turnejo odhajajo še Vili Črv, Miha Ličef in Anže Gros. "Pričakovanja in realizacija sta bila nekaj drugega. Pričakovanja so bila zagotovo višja, kar je prav, saj vsi v ekipi stremimo k boljšim rezultatom. Kljub vsemu je nekaj svetlih točk, predvsem Miha, a imamo tudi nekaj dolžnikov," je pred začetkom turneje povedal pomočnik glavnega trenerja slovenske reprezentance Nejc Brodar.