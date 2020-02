Domačinu Satu tekma v Saporu, Domen in Peter v deseterici

Po prvi seriji je sicer vodil dobitnik velikega kristalnega globusa v lanski sezoni Rjoju Kobajaši, ki je imel lepo prednost, v drugo pa ga je polomil in zasedel šele 16. mesto. V skupnem seštevku se je po ponesrečenem skoku Karla Geigerja na prvo mesto prebil Kraft, tretji pa je zdaj pred Kobajašijem zmagovalec letošnje turneje štirih skakalnic Dawid Kubacki. Slovenski skakalci so po petkovih kvalifikacijah in današnji poskusni seriji pričakovali veliko, na koncu pa sta visoko prebila DomeninPeter Prevc. Najmlajši od bratov Prevc je zadnjo petnajsterico skakalcev odprl s skokom, dolgim 136 metrov, s čimer je sprva prevzel vodstvo, na koncu pa je pridobil kar 11 mest za končno četrto. Deset mest je v finalu pridobil še njegov brat Peter Prevc (223,1), ki je bil osmi, medtem ko je na 18. mesto z desetega po prvi seriji nazadoval Anže Lanišek (205,1).

Izenačen s 23-letnikom iz Domžal je bil tudi Timi Zajc (205,1). Vseeno je šlo za ponesrečen nastop, saj na tekmi ni ponovil sijajnega skoka iz poskusne serije, ko je bil najboljši in najdaljši po skoku, dolgem 145,5 metra. Dve mesti za Laniškom in Zajcem je bil Cene Prevc (200,7), ki je tja padel z 18. mesta po prvi seriji.

Šesti Slovenec, ki ga je glavni trener Gorazd Bertoncelj odpeljal na Japonsko, Rok Justin je bil v kvalifikacijah diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.