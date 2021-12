Kobajaši jo je zagodel sicer izjemnim Norvežanom, Cene Prevc sedmi

Pred zadnjim nastopom vodilnega po prvi seriji, Rjuja Kobajašija, je bila norveška prevlada na rezultatski lestvici popolna. Pet Norvežanov je zasedalo prvih pet mest. Vodil je Daniel Andre Tande, ki je marca na poletih v Planici grdo padel in utrpel hude poškodbe, dobrih osem mesecev po nesreči pa se je že vrnil v sam svetovni vrh.

Za Tandejem so se zvrstili njegovi rojaki Marius Lindvik (256,6 točke), Robert Johansson (255,8), drugi po polovici tekme Halvor Egner Granerud (254,9) in Johann Andre Forfang (247,5). A na koncu je Kobajaši ohranil mirno kri in z 2,6 točke naskoka preprečil Tandejevo slavje.

Dobro je v finalu nastopil tudi najboljši Slovenec na današnji tekmi, Cene Prevc, ki je po devetem mestu v prvi seriji napredoval tik za "norveški paket", na sedmo mesto.