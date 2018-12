Kobayashi spet na vrhu, Peter Prevc na šestnajstem mestu

Po tekmah v Engelbergu, kamor je šel bolj preizkusit formo pred novoletno turnejo, je prišel do nekaterih spoznanj za nadaljevanje zime. "Ta konec tedna, ko sem se ponovno srečal s svetovno elito, sem opazil, da potrebujem še nekaj izboljšav, da pridem povsem med najboljše. Po drugi strani pa je treba tudi izboljšati pristanek. Sodniki so strogi in takoj kaznujejo najmanjšo nepravilnost pri doskoku," je še ocenil izkušeni skakalec. Poleg Petra Prevca sta se od Slovencev med trideseterico uvrstila le še Timi Zajc in Domen Prevc , ki sta si s skupnim zbirom 256,5 točke razdelila 18. mesto.

"Res je. Po dolgem času sem bil pozitivno nervozen na tekmi in s tem sem se uspešno soočil. Ob navalu adrenalina v izteku sem bil kar zelo zadovoljen. Težko bi rekel, da mi je z ramen padlo kakšno breme, saj sem bil že prej dosti umirjen in samozavesten, a se mi na včerajšnji tekmi žal ni izšlo," je še pojasnil najstarejši med brati Prevc , ki se je prvič to zimo pomeril s svetovno elito.

"Po današnji tekmi me navdušujejo tako prve točke kot tudi moji skoki. Slednji so bili na visoki ravni, niso bili še tisti najboljši, ki sem jih kazal doma na treningu, a sem zadovoljen, da sem dobil startno številko za naslednje tekme. Po finalnem skoku sem bil predvsem zadovoljen, da mi je uspelo korektno opraviti svojo nalogo, ki smo si jo zadali skupaj s trenerji," je po uspešnem krstu v sezono; najboljši slovenski skakalec je bil zaradi poškodbe in dveh operacij gležnja na prisilnem počitku več kot pol leta, nazadnje pa je skakal na finalu minule sezone v Planici, dejal 26-letnik in priznal, da je po dolgem času spet čutil tremo.

Trener slovenske reprezentance Gorazd Bertonceljje po tekmi povedal, da so vsi trije finalisti delali napake, ne grobih, temveč dovolj, da so jih vsakega stale po pet metrov. "Ko izboljšamo pa še tudi nizko zaletno hitrost, sem prepričan, da bomo povsem pri vrhu," je dejal Bertoncelj in dodal, da s koncem tedna v strokovnem vodstvu ne morejo biti zadovoljni. "S posamičnimi skoki smo lahko zadovoljni, s celotnim vikendom pač ne. Glede na pripravljenost in na to, kar so fantje pokazali v petek, kjer so bili solidni, so nato oba dneva delali ogromno napak. To so napake, ki se ne bi smele dogajati oziroma jih ne bi smeli delati in zato so rezultati slabši, kot smo pričakovali," je še pojasnil Bertoncelj.

V ospredju si je Kobayashi z veliko prednostjo priskakal še četrto zmago to sezono, ki jo je napovedal že v prvi seriji, ko je izenačil rekord skakalnice pod goro Titlis - 144 metrov. Zdaj si rekordno znamko deli skupaj s Slovencem Domnom Prevcem. Z zmago je japonski skakalec prednost v svetovnem pokalu le še povečal, obenem pa danes preprečil dvojno poljsko slavje, saj sta se na preostalih dveh stopničkah zvrstila Piotr Žyla in olimpijski prvak Kamil Stoch.

Smučarski skoki, svetovni pokal (m), Engelberg, izidi:

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 294,4 (144,0/137,0)

2. Piotr Žyla (Pol) 285,1 (137,5/135,0)

3. Kamil Stoch (Pol) 279,5 (138,0/131,0)

4. Karl Geiger (Nem) 278,6 (137,0/135,0)

5. Dawid Kubacki (Pol) 278,5 (138,5/133,5)

6. Markus Eisenbichler (Nem) 276,9 (135,0/137,0)

7. Robert Johansson (Nor) 276,8 (137,0/134,0)

8. Jevgenij Klimov (Rus) 275,7 (136,0/136,0)

9. Roman Koudelka (Češ) 272,8 (135,0/135,5)

10. Antti Aalto (Fin) 270,5 (135,0/137,0)

...

16. Peter Prevc (Slo) 258,7 (128,0/135,0)

18. Timi Zajc (Slo) 256,5 (128,0/134,0)

. Domen Prevc (Slo) 256,5 (128,5/133,0)



Svetovni pokal, skupno:

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 556

2. Piotr Žyla (Pol) 445

3. Kamil Stoch (Pol) 365

4. Karl Geiger (Nem) 327

5. Johann Andre Forfang (Nor) 321

6. Stephan Leyhe (Nem) 255

7. Jevgenij Klimov (Rus) 238

8. Robert Johansson (Nor) 202

9. Andreas Wellinger (Nem) 198

10. Timi Zajc (Slo) 179

11. Domen Prevc (Slo) 160

...

24. Anže Lanišek (Slo) 53

30. Jernej Damjan (Slo) 28

35. Žak Mogel (Slo) 18

38. Peter Prevc (Slo) 15

51. Anže Semenič (Slo) 5