Kolajna na SP glavni cilj obeh skakalnih taborov

Slovenijo bodo v uvodu v sezono zastopali Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Anže Semenič in Bor Pavlovčič, je na današnji novinarski konferenci izpostavil glavni trener Gorazd Bertoncelj. Dodal je, da priprave kljub koronavirusni pandemiji potekajo po načrtih. Del reprezentance trenira v Kranju, del pa v Planici. "Na obeh prizoriščih imajo fantje odlične pogoje za vadbo," je zatrdil Bertoncelj, ki je kot glavni cilj v 42. sezoni svetovnega pokala izpostavil kolajno na obeh SP: na decembrskem v poletih pod Poncami ter februarskem v Oberstdorfu.

"Spet smo si začrtali visoke cilje. Na obeh svetovnih prvenstvih seveda merimo na kolajno, v svetovnem pokalu si želimo enega skakalca skupno do 6. mesta, ekipno pa želimo biti v 'top 3'," je dejal selektor slovenske vrste, ki se bo na Poljsko s svojimi varovanci odpravil prihodnji četrtek, in sicer z avtomobili. Do takrat bodo reprezentanti nadaljevali priprave v Kranju in Planici.

Najboljši slovenski skakalec Peter Prevc, lani skupno osmi v svetovnem pokalu, je povedal, da je vzdušje v ekipi pred odhodom na prve tekme dobro, nekoliko pa je vseeno odvisno od predstav na treningih. "Če ti gre dobro, je dobro, sicer ne preveč. Moji zadnji treningi so bili dobri, priprave na sezono potekajo umirjeno in z nekaj izboljšavami," je dejal kapetan slovenske vrste in za svoj glavni cilj izpostavil: "Najpomembnejše je, da si od 20. novembra do 30. marca v dobri formi." V "top 15" svetovnega pokala sta v lanski sezoni, ki se je zaradi koronavirusa končala predčasno, pristala še Zajc (14.), ki je bil drugi v točkovanju poletov, in Lanišek (15.).

"Moj prvi cilj ostaja Planica in kolajna na domačem SP. Forma se počasi dviguje, zdi se mi, da je kar na visoki ravni. Moje želje za Wislo so prikazati čim boljše skoke na tekmi, temu bo sledil tudi rezultat. To, da nismo imeli primerjave s tekmeci, me nič ne skrbi. Če narediš dobre skoke, so dobri tudi dosežki," je napovedal Zajc in dodal, da mu gre iz treninga v trening vse bolje. Tudi Lanišek pravi, da je uvod v sezono pričakal dobro pripravljen:"Moja raven skokov je dovolj dobra, ukvarjam se le še z malenkostmi. Priprave so mirne, z opremo je vse urejeno, dresi so dobri, smuči pa tudi."