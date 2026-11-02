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Komaj verjetno: Kasai pri 54 letih krojil vrh japonskega prvenstva

Tokio, 02. 11. 2026 10.11 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Noriaki Kasai

Dva dni po razočaranju na srednji skakalnici je japonski skakalni veteran Noriaki Kasai na veliki napravi v okviru japonskega državnega prvenstva znova zablestel. Po polovici tekmovanja je bil tik pod odrom za zmagovalce, v finalu pa mu ni uspelo ponoviti odličnega nastopa. Naslov je znova osvojil Ren Nikaido.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav je sprva kazalo, da bo za Noriakija Kasaija japonsko prvenstvo polno razočaranja, potem ko je na srednji skakalnici zmogel le 25. mesto, je na veliki napravi v Hakubi pokazal, da še vedno zna dobro skočiti. Izkušeni šampion je na veliki skakalnici, na kateri so potekale tudi olimpijske igre leta 1998 v Naganu, pokazal povsem drugačen obraz.

Noriaki Kasai
Noriaki Kasai
FOTO: Luka Kotnik

V prvi seriji je pristal pri 130 metrih in se po polovici tekme uvrstil na četrto mesto, tik ob bok najboljšim japonskim tekmovalcem. Mesto pred njim je bil Seigo Sasaki, najboljši mladinec tega dne, ki je od Kasaija mlajši kar za 36 let. V finalu pa Kasaiju ni uspelo ohraniti ravni svojih nastopov in je zdrsnil na 13. mesto. Tudi Sasaki je pokvaril svojo uvrstitev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub vsemu je bil to za veterana bistveno boljši nastop od tistega, ki ga je prikazal na srednji napravi. Dejstvo, da lahko Kasai pri 54 letih občasno še vedno drži korak z japonsko elito, je že samo po sebi izjemno. Kasai je rekorder po številu posamičnih nastopov v svetovnem pokalu (579) smučarskih skokov in številu sezon v tem tekmovanju (35).

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Bil je prvi športnik, ki je nastopil na osmih zimskih olimpijskih igrah (od leta 1992 do 2018), v karieri je dosegel 17 zmag v svetovnem pokalu, naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih leta 1992 v Harrachovu ter olimpijsko srebrno medaljo na veliki skakalnici v Sočiju leta 2014.

Noriaki Kasai se še ne namerava upokojiti.
Noriaki Kasai se še ne namerava upokojiti.
FOTO: AP

Nazadnje je v svetovnem pokalu nastopil januarja v Sapporu, kjer je tekmoval v okviru japonske nacionalne kvote, a se ni prebil skozi kvalifikacije. Februarja 2024 je pri 51 letih v Sapporu osvojil točko za svetovni pokal in tako postal najstarejši smučarski skakalec v zgodovini, ki mu je to uspelo.

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Kasai je znova potrdil, da še ne namerava končati kariere. Pred nekaj tedni je za japonsko revijo Friday izjavil, da namerava skakati vse do svojega 60. rojstnega dne. Povsem mogoče je, da bo prihodnjo zimo znova v ekipi za domačo tekmo svetovnega pokala.

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02. 11. 2026 11.32
Ne daj se kasasan 💪
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0 0
FERDO9
02. 11. 2026 11.19
Če se ne motim je njegov trener Matjaž ZUPAN? Če je res - novinar zakaj tega ne napišeš?
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Gagg
02. 11. 2026 11.18
Bravo legenda....navijam zate
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