Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Kaj storiti, če vam kljub veljavni vstopnici ni uspelo priti v Planico?

Planica , 28. 03. 2026 13.10 pred 1 uro 2 min branja

Avtor:
Jakob Batič
Ekipna tekma v Planici

Skoraj 31 tisoč navijačev je v soboto poskrbelo za izjemno vzdušje v Planici. Sončen dan pa se za vse, ki so imeli vstopnice, žal ni končal srečno. Po podatkih organizatorjev namreč okoli 400 navijačem zaradi velike gneče ni uspelo priti do letalnice. Če ste med njimi, lahko uveljavljate vračilo kupnine ali pa vstopnico uporabite v nedeljo.

"Vse kupce vstopnic, ki danes niso uspeli priti do Planice, obveščamo, da lahko svoje vstopnice izkoristijo jutri (v nedeljo, op. a.) ali pa uveljavljajo vračilo kupnine na prodajnem mestu, kjer so jih kupili. Po naših podatkih je takšnih obiskovalcev približno 400," so sporočili organizatorji poletov v Planici.

Slovenski navijači v Planici
Slovenski navijači v Planici
FOTO: Damjan Žibert

Zavoljo izjemne sezone naših skakalcev in odličnega vremena je v dolino pod Poncami v soboto romalo več kot 30 tisoč navijačev, kar je bilo preveč za edino lokalno cesto na relaciji Jesenice–Kranjska Gora–Rateče–Planica.

Številni navijači so tako pod vznožje letalnice prihajali še dolgo po tem, ko se je ob 9.30 začela moška ekipna preizkušnja. Na koncu so organizatorji našteli 30.878 obiskovalcev. Glede na to, da so številni polete spremljali tudi izven ograjenega dela prizorišča, pa je skupna številka verjetno še nekoliko večja.

Slovenska četverica je na ekipni tekmi zasedla skromno peto mesto.
Slovenska četverica je na ekipni tekmi zasedla skromno peto mesto.
FOTO: Damjan Žibert

Na pot pravočasno, tudi nedelja razprodana

Organizatorji sporočajo, da bi lahko tudi v nedeljo prišlo do določenih prometnih težav, zato se na pot odpravite pravočasno. "Za jutri, ko pričakujemo nekoliko manjši obisk, vseeno priporočamo, da se na pot odpravite pravočasno. Na cestah bo več osebnih vozil in manj avtobusnih prevozov, zato lahko prihaja do zastojev," so sporočili.

Prodaja vstopnic za zadnjo preizkušnjo sezone je zaradi zagotavljanja varnosti in kakovostne izkušnje za obiskovalce ustavljena. Tako je tudi ta preizkušnja, tako kot sobotna ekipna tekma, uradno razprodana.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
