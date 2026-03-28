Kaj storiti, če vam kljub veljavni vstopnici ni uspelo priti v Planico?

"Vse kupce vstopnic, ki danes niso uspeli priti do Planice, obveščamo, da lahko svoje vstopnice izkoristijo jutri (v nedeljo, op. a.) ali pa uveljavljajo vračilo kupnine na prodajnem mestu, kjer so jih kupili. Po naših podatkih je takšnih obiskovalcev približno 400," so sporočili organizatorji poletov v Planici.

Zavoljo izjemne sezone naših skakalcev in odličnega vremena je v dolino pod Poncami v soboto romalo več kot 30 tisoč navijačev, kar je bilo preveč za edino lokalno cesto na relaciji Jesenice–Kranjska Gora–Rateče–Planica.

Številni navijači so tako pod vznožje letalnice prihajali še dolgo po tem, ko se je ob 9.30 začela moška ekipna preizkušnja. Na koncu so organizatorji našteli 30.878 obiskovalcev. Glede na to, da so številni polete spremljali tudi izven ograjenega dela prizorišča, pa je skupna številka verjetno še nekoliko večja.