Kaj storiti, če vam kljub veljavni vstopnici ni uspelo priti v Planico?

"Vse kupce vstopnic, ki danes niso uspeli priti do Planice, obveščamo, da lahko svoje vstopnice izkoristijo jutri (v nedeljo, op. a.) ali pa uveljavljajo vračilo kupnine na prodajnem mestu, kjer so jih kupili. Po naših podatkih je takšnih obiskovalcev približno 400," so sporočili organizatorji poletov v Planici.
Zavoljo izjemne sezone naših skakalcev in odličnega vremena je v dolino pod Poncami v soboto romalo več kot 30 tisoč navijačev, kar je bilo preveč za edino lokalno cesto na relaciji Jesenice–Kranjska Gora–Rateče–Planica.
Številni navijači so tako pod vznožje letalnice prihajali še dolgo po tem, ko se je ob 9.30 začela moška ekipna preizkušnja. Na koncu so organizatorji našteli 30.878 obiskovalcev. Glede na to, da so številni polete spremljali tudi izven ograjenega dela prizorišča, pa je skupna številka verjetno še nekoliko večja.
Na pot pravočasno, tudi nedelja razprodana
Organizatorji sporočajo, da bi lahko tudi v nedeljo prišlo do določenih prometnih težav, zato se na pot odpravite pravočasno. "Za jutri, ko pričakujemo nekoliko manjši obisk, vseeno priporočamo, da se na pot odpravite pravočasno. Na cestah bo več osebnih vozil in manj avtobusnih prevozov, zato lahko prihaja do zastojev," so sporočili.
Prodaja vstopnic za zadnjo preizkušnjo sezone je zaradi zagotavljanja varnosti in kakovostne izkušnje za obiskovalce ustavljena. Tako je tudi ta preizkušnja, tako kot sobotna ekipna tekma, uradno razprodana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.