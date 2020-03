Končnica Alpske lige: Olimpija z Rittnom, Jesenice z Asiagom

Sinoči se je končal drugi del tekmovanja v Alpski ligi, v katerem je šest najboljših ekip igralo za razvrstitev pred končnico. Na prvem mestu je končal Pustertal, slovenska predstavnika Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija pa sta pristala na tretjem in četrtem mestu. Druga je bila Cortina, peti Ritten, šesti pa Asiago. Iz kvalifikacijskih skupin sta si končnico zagotovili prvouvrščeni moštvi, mlada ekipa Salzburga in Veu Feldkirch.

Prva tri moštva so danes lahko izbirala tekmece. Pustertal je izbiral prvi in si za tekmeca določil Feldkirch. Cortina je nato kot druga izbrala mlado salzburško zasedbo, Jeseničani so izbirali kot zadnji in se med dvema možnima tekmecema (Asiago in Ritten) odločili za prvo ekipo. Ljubljančani so kot četrti dobili ekipo, ki je ostala, Ritten. S tem tekmecem so se lani zmaji prav tako pomerili v četrtfinalu in ga izločili.

KapetanAleš Mušič pred prvo tekmo pravi: "Vsi hokejisti se vedno veselimo končnice in seveda si vsi želimo, da sezona traja čim dlje. Zavedamo se, da zdaj ni več popravnih izpitov za napake, igrati moramo pametno, se boriti od prve do zadnje minute. Naši cilji so jasni. Na žalost imamo nekaj poškodb, a prepričan sem, da se nekaj igralcev kmalu vrne na led. Obljubljamo, da bomo na ledu pustili srce in vabimo navijače in ljubitelje hokeja, da nas podprejo v čim večjem številu."

Jeseničani bodo prvo tekmo igrali v Podmežakli v soboto ob 19. uri, Ljubljančane pa prva tekma prav tako čaka v soboto v Tivoliju ob 17.30. Hokejisti iz Tivolija bodo tudi drugo tekmo odigrali na domačem ledu že v nedeljo, nato pa jih čakata dve zaporedni gostovanji. Povratni tekmi v Rittnu bosta 12. in 14. marca, zatem zaradi prenove Hale Tivoli sledi selitev v dvorano v Zalogu.Četrtfinale se igra v seriji na štiri zmage ("best of seven"), po sistemu ena doma, ena v gosteh.

Četrtfinale na štiri zmage se bo začel v soboto, iz vodstva lige so sporočili, da bodo italijanska moštva domače tekme igrali pred praznimi tribunami (ta prepoved velja do 3. aprila). Prednost domačega terena imajo Pustertal, Cortina ter slovenska kluba. V tej sezoni imajo Jeseničani z Asiagom razmerje zmag in porazov 2:2, Ljubljančani pa z Rittnom 3:1. V zadnjem obdobju so kot kaže Jeseničani v boljši formi od Ljubljančanov, dobili so tudi zadnji derbi, hokejisti iz Tivolija imajo precej težav s kadrovsko sestavo (zaradi številnih poškodb). Ljubljančani so aktualni prvaki in branijo naslov v Alpski ligi.

Značilnost tekem v končnici je 20 minutni podaljšek, če ne bo zmagovalec znan po rednem delu tekme. Če pa tudi po podaljšku ne bo znan zmagovalec, bosta tekmeca igrala vsak s po tremi hokejisti na ledu.