'100-odstotno se moram uvrstiti na tekmo, 90-odstotno v finale, 80-odstotno v top 20'

Najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc je končal rehabilitacijo po poškodbi in se bo konec tedna pridružil svetovnemu pokalu. Za preizkus forme pred novoletno turnejo si je izbral švicarski Engelberg, kjer je v preteklosti že zmagal, in upa, da bo z enomesečno zamudo sproščeno in neobremenjeno vstopil v poolimpijsko zimo.

Peter Prevc FOTO: Damjan Žibert

"Upam, da bo vse umirjeno, da bo vse lepo potekalo, glede na to, da konec koncev ne vem, kaj na tekmi pričakovati. Tja grem, da vidim, kje sem, kaj zmorem, kaj sem natreniral in kaj dobri skoki na treningih pomenijo na tekmi," je o pričakovanjih pred težko pričakovano vrnitvijo v svetovni pokal, kjer je nazadnje nastopil marca v Planici, dejal 26-letni skakalec Peter Prevc. Po besedah trenerja Gorazda Bertonclja je bil pripravljen že za tekmi v Titisee-Neustadtu, ki sta nato odpadli zaradi pretoplega vremena, a v slovenskem taboru so se odločili, da bodo delali počasi in postopoma, da ne bodo prehitevali, saj se je to v preteklosti že maščevalo. Prevc, ki se je pripravljal na vrnitev pod vodstvom trenerjev Janija Grilca in Matevža Šparovca, je vesel, da se njegova pripravljenost dviguje iz dneva v dan. "V bistvu se moja forma ves čas dviguje. Na vsakem novem treningu je dober skok višje postavljen, kot je bil prej. Recimo, da so trije skoki od petih ali šestih na treningu spodobni za svetovni pokal. Z ravnjo dobrih skokov sem zadovoljen. Dodaten razlog za optimizem pred prvimi tekmami je tudi dejstvo, da sem imel v zadnjih dveh tednih le en slab trening," meni skakalni šampion, ki je imel v zadnjem času zelo malo primerjave s sotekmovalci v reprezentanci, po odpadlih tekmah v Nemčiji sicer nekoliko več.





Gorazd Bertoncelj FOTO: Damjan Žibert

"Primerjave sem imel zelo malo. Fantje pridejo s tekem domov, 'na horuk' opravijo trening in gredo nazaj. Ko so oni na skakalnici, vse poteka drugače. Na treningih smo bili precej enakovredni, na tekmah je drugače. Naši tekmovalci so doma drugače razvrščeni kot potem na tekmah, a vseeno je pomirjujoče videti, da dosegajo dobre rezultate v svetovnem pokalu," je dejal Prevc, medtem ko je Bertoncelj pred današnjim odhodom v Švico dodal, da prav nič ne zaostaja za kolegi v reprezentanci, pri čemer je izpostavil najboljša slovenska skakalca to zimo, Timija Zajca in Domna Prevca. Pred prvim nastopom je Prevc zbral približno 170 skokov, kar je nekje 30 odstotkov glede na reprezentančne kolege, ki so že pri številkah 550 do 600. Poleg tega je opravil le en trening s pristanki na sneg. Bertoncelj pravi, da sam v tem ne vidi težave in da je Peter brez problemov opravil trening, izkušeni skakalec pa opozarja, da sneg vseeno drugače zagrabi smučko kot plastika. "Plastika je vsak dan ista, na snegu pa je vsak dan drugače pristajati. Tudi Domen si v Ruki ni upal pristati v telemark, pa nima nobenih težav s poškodbo." Ne glede na to skakalec, ki ima za pasom 22 zmag v svetovnem pokalu, v sezoni 2015/16 pa je bil tudi skupni zmagovalec sezone, pravi, da pred vrnitvijo nima nobenih strahov, nastopa se veseli, saj je bilo, kot je v smehu razkril, težko spremljati tekme z enega in istega kavča.





Domen Prevc FOTO: Damjan Žibert