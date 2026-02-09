Naslovnica
ZOI 2026
Zimski športi

Kondomi so vseprisotni v olimpijski vasi

Milano, 09. 02. 2026 09.17

Avtor:
Lu.M STA
Olimpijska vas v Cortini d'Ampezzo

Kondomi in sanitarni vložki so stalnica brezplačne ponudbe v olimpijski vasi. Na igrah Milano-Cortina 2026 jih krasi tudi logotip iger in dežele Lombardije. Tamkajšnji politiki poudarjajo, da ima ta del ponudbe tudi močno funkcijo ozaveščanja.

Za debato o kondomih je tokrat poskrbela Olivia Smart, španska drsalka, ki je bila zastavonoša Španije na odprtju iger na stadionu San Siro. Njen video je kasneje delil tudi predsednik dežele Lombardije, Attilio Fontana, ki je pojasnil, da je distribucija kondomov v olimpijski vasi del ustaljene olimpijske prakse že od poletnih iger 1988 v Seulu.

Fontana je poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi med mladimi. Po njegovem mnenju brezplačni kondomi predstavljajo konkretno preventivo in zdrav razum, kjer je zdravje na prvem mestu in te tematike nikakor ne gre tabuizirati.

Preberi še V olimpijski vasi 300.000 kondomov, a brez šampanjca

Odzivi v italijanskih medijih so bili različni. Sekretar stranke Piu Europa Riccardo Magi meni, da je treba tovrstno prakso širiti tudi v šole, kjer bi morali mlade izobraziti tudi o spolno prenosljivih boleznih in neželenih nosečnostih.

Diskurz in pogovori o kondomih na olimpijskih igrah niso nič novega. "Rekord", kar se tiče distribucije kontracepcijskih sredstev, še vedno drži olimpijada iz leta 2016, ki se je odvijala v Riu de Janeiru. V Braziliji so organizatorji podelili kar 450.000 kondomov in se tako v olimpijsko zgodovino zapisali pod rubriko bizarno.

zoi 2026 olimpijska vas kondomi sanitarni vložki

Američan navdušil s 'prepovedanim' saltom in osvojil zlato

'Vse skupaj je srce parajoče', po grozovitem padcu spregovoril oče Lindsey Vonn

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Plešemo
09. 02. 2026 11.00
A vložke imajo na moških wc-jih
Odgovori
0 0
Definbahija
09. 02. 2026 10.57
To bo mladih sportnikov. Najvišje povprečje še vedno drži Rio ki jih je 10 na športnika porabu
Odgovori
0 0
mikiki
09. 02. 2026 10.56
če že ne doseže dobrega rezultata se vsaj v redu nažge, naj živi in se razvija sex in k....
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
09. 02. 2026 10.55
Mlade fit bejbe in fit tipi, polni energije skupaj na kupu... Pa brzdaj se pol 😅
Odgovori
+2
2 0
scipio
09. 02. 2026 10.55
Je mar kdo mislil, da zvečer pred spanjem in do jutra vsa olimpijska vas moli rožni venec?
Odgovori
+1
1 0
Definbahija
09. 02. 2026 10.58
Če bi Vrtovc in Mahnić bila tam organizatorja bi znalo bit tako ja
Odgovori
0 0
anabanana
09. 02. 2026 10.55
Danes še nič od Dončič???
Odgovori
0 0
anabanana
09. 02. 2026 10.48
Zelo pomembno, kondomi in vložki, omg
Odgovori
+0
2 2
Hugh_Mungus
09. 02. 2026 10.54
Sam res, mar bi jim rožne vence zrihtali...
Odgovori
+2
2 0
hojladri123
09. 02. 2026 10.58
Da potem zmolijo da se ja kaj ni prijelo
Odgovori
0 0
športnik66
09. 02. 2026 10.40
Itak, da se športniki žgejo kot zajci. Logično. Polni so energije, spolne sle, hotelske sobe pa kar kličejo po skušnjavi...😉 In prav je tako. Naj živi ljubezen. 👍
Odgovori
+4
6 2
štajerc65
09. 02. 2026 10.35
Eni so samo zaradi tega šli na OI.
Odgovori
+1
3 2
Pompozni
09. 02. 2026 10.23
Kdaj pa, če ne zdaj? Po mojem pritiskajo na pohn. In prav je tako.
Odgovori
+5
8 3
TheJuniKorn
09. 02. 2026 09.29
Olaguma...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
