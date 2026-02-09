Kondomi so vseprisotni v olimpijski vasi

Za debato o kondomih je tokrat poskrbela Olivia Smart, španska drsalka, ki je bila zastavonoša Španije na odprtju iger na stadionu San Siro. Njen video je kasneje delil tudi predsednik dežele Lombardije, Attilio Fontana, ki je pojasnil, da je distribucija kondomov v olimpijski vasi del ustaljene olimpijske prakse že od poletnih iger 1988 v Seulu.
Fontana je poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi med mladimi. Po njegovem mnenju brezplačni kondomi predstavljajo konkretno preventivo in zdrav razum, kjer je zdravje na prvem mestu in te tematike nikakor ne gre tabuizirati.
Odzivi v italijanskih medijih so bili različni. Sekretar stranke Piu Europa Riccardo Magi meni, da je treba tovrstno prakso širiti tudi v šole, kjer bi morali mlade izobraziti tudi o spolno prenosljivih boleznih in neželenih nosečnostih.
Diskurz in pogovori o kondomih na olimpijskih igrah niso nič novega. "Rekord", kar se tiče distribucije kontracepcijskih sredstev, še vedno drži olimpijada iz leta 2016, ki se je odvijala v Riu de Janeiru. V Braziliji so organizatorji podelili kar 450.000 kondomov in se tako v olimpijsko zgodovino zapisali pod rubriko bizarno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.