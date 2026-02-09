Kondomi so vseprisotni v olimpijski vasi

Za debato o kondomih je tokrat poskrbela Olivia Smart, španska drsalka, ki je bila zastavonoša Španije na odprtju iger na stadionu San Siro. Njen video je kasneje delil tudi predsednik dežele Lombardije, Attilio Fontana, ki je pojasnil, da je distribucija kondomov v olimpijski vasi del ustaljene olimpijske prakse že od poletnih iger 1988 v Seulu.

Fontana je poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi med mladimi. Po njegovem mnenju brezplačni kondomi predstavljajo konkretno preventivo in zdrav razum, kjer je zdravje na prvem mestu in te tematike nikakor ne gre tabuizirati.