Konec niza: Štuhčeva odstopila, superveleslalom Shiffrinovi

Štuhčeva je ob prvem merjenju vmesnega časa bila od Rebensburgove hitrejša 45 stotink sekunde, ob drugem merjenju vmesnega časa je bila še hitrejša, njena prednost je bila že 53 stotink sekunde. A se je "ujela" v prvo večjo past na bolj zavitem delu proge, zašla iz linije ter zapeljala na napačni strani vrat in odstopila. Na istem mestu se je za Štuhčevo pripetila napaka tudi Švicarki Lari Gut-Behrami . Na nekoliko bolj tehnično zapleteni progi, ki jo je postavil njen trener Alex Hoedelmoser , je nato odstopila tudi, z dvanajstimi zmagami kraljica Cortine, Američanka Lindsey Vonn . Postavitev je terjala še dve "žrtvi", odstopili sta tudi Švicarka Michelle Gisin in Avstrijka Ramona Siebenhofer , ki je dobila letošnji prvi dve tekmi v Cortini, oba smuka v dveh dneh.

Že najboljša Slovenka v Cortini d'Ampezzo

Štuhčeva je v Cortino prišla z izjemno popotnico dveh zmag, potem ko je v Val Gardeni 18. in 19. decembra osvojila smuk in superveleslalom. Po enomesečnem premoru zaradi odpovedi tekem v St. Antonu pa je niz vrhunskih uvrstitev nadaljevala tudi na obeh smukih v Cortini, z drugim in tretjim mestom, kar je zelo dobro izhodišče za napad na svetovnem prvenstvu, ki bo februarja v Aareju. Osemindvajsetletna Štajerka je v Cortini osvojila še četrte stopničke za popoln komplet na tem prizorišču. Pred dvema letoma, v svoji najboljši šampionski sezoni, je zmagala na superveleslalomu in bila tretja na smuku.

Štuhčeva in Tina Mazesta kot najboljši Slovenki na progi Olympia delle Tofane poravnani po številu stopničk v Cortini, upoštevajoč smuke in superveleslalome. Obe imata kot najuspešnejši Slovenki po štiri uvrstitve na oder za zmagovalke.

Vonnova v solzah

V Cortini d'Ampezzo so v soboto zvečer pripravili poseben dogodek v čast legendarni Vonnovi. Američanka, ki naj bi se po koncu sezone poslovila od bele karavane, namerava po upokojitvi še enkrat nastopiti zgolj na priljubljenem prizorišču v Lake Louisu.

"Hvala. Hvala vam," je bilo vse, kar je uspela v mikrofon povedati ganjena Vonnova, ki tudi v nedeljo ni imela sreče in je podobno kot Štuhčeva zgrešila vratca ter odstopila. Na petkovem smuku je bila 15., v soboto pa deveta. 34-letni alpinki so poslovilno sezono zaenkrat precej pokvarile težave z operiranim kolenom, ki ji (še) ne omogoča borbe za najvišja mesta.

