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Zimski športi

Ema Klinec skokom senzacionalno pomahala v slovo! Konec prvič napovedala že leta 2019

Ljubljana, 09. 11. 2026 11.28 pred 54 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.J.
Ema Klinec

V jesenskem delu leta 2026 je Ema Klinec blestela na tekmah poletne velike nagrade, kjer je celo osvojila skupni seštevek in nosila rumeno majico vodilne. Kazalo je, da se je (bo) vrnila na zmagovalna pota tudi v prihajajoči zimski sezoni, kje je napovedala visoke načrte in ambiciozen plan. Nato pa kot strela z jasnega nepričakovana objava.

V začetku leta 2026 je Ema Klinec sicer doživela resno zdravstveno težavo, ki jo je za lep čas oddaljila od skakalnic. še več, šlo je za resno stanje, ki bi se lahko končalo tudi bolj tragično. Šlo je za zaplete po operaciji zob, ki so privedli do okužbe in hospitalizacije, zaradi česar je morala izpustiti novoletno turnejo in preostanek sezone. 

Kljub težavam se je vrnila v odlično formo in oktobra 2026 prepričljivo osvojila skupno zmago v poletni veliki nagradi v smučarskih skokih v nemškem Klingenthalu in kazalo se je na veliki podatek, saj je 28-letna Slovenka izrazila visoke ambicije in kovala smele zimske načrte. 

V preteklosti, na primer po hudih poškodbah kolena v letih 2018 in 2021, je že odkrito priznala, da je v težkih trenutkih razmišljala o koncu kariere, vendar je vedno nadaljevala s tekmovanjem. Sedaj poti naprej ni več našla in sledila je šokantna napoved. 

Portret Eme Klinec:
- rojena: 2. julija 1998
- prebivališče: Poljane nad Škofjo Loko
- klub: Alpina Žiri
- glavni trener: Jurij Tepeš

Največji uspehi:
- ZOI:
5. mesto, Peking 2022
14. mesto, Pyeongchang 2018

- ZOI mladih:
1. mesto, Lillehammer 2016

- SP:
1. mesto, Oberstdorf 2021, srednja skakalnica
2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe
2. mesto, Oberstdorf 2021, ekipno
3. mesto, Planica 2023, mešane ekipe

- svetovni pokal:
1. mesto, Oslo 2023
1. mesto, Willingen 2022, mešane ekipe
1. mesto, Nižnij Tagil 2021
1. mesto, Ljubno ob Savinji 2021, ekipno

- prva ženska, ki je preskočila 200-metrsko znamko, Vikersund (203 m, 18. 3. 2023)
- svetovni rekord: 226 m, Vikersund (19. 3. 2023)

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smučarski skoki ema klinec slovo konec kariere

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
09. 11. 2026 12.35
Ema, pogrešali te bomo! Hvala, za vse kar si storila za našo domovino.
Odgovori
+1
1 0
kunccix
09. 11. 2026 12.29
Vso srečo in premagajte vse težave! Le pogumno in hvala za vse vaše vrhunske rezultate, ki so Slovenijo pripeljali do še večje prepoznavnosti in so nas uvstili v sam svetovni vrh,HVALA
Odgovori
+4
4 0
pravica1
09. 11. 2026 12.29
Sama verjetno najbolje ve, škoda. Vse dobro in srečno po športni karieri.
Odgovori
+3
3 0
zlevicosibrišem
09. 11. 2026 12.27
Katera bo sedaj klinčeva?
Odgovori
+1
1 0
bik123
09. 11. 2026 12.27
drama
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
09. 11. 2026 12.26
Pametno.
Odgovori
+2
2 0
Čudovita zima
09. 11. 2026 12.24
Ema, vso srečo v življenju naprej.
Odgovori
+5
5 0
Resnico ti povem
09. 11. 2026 12.23
Karkoli je drži se in uspešno pot naprej ti želim, kjerkoli že boš. Hvala ti za vse.💪❤️
Odgovori
+6
6 0
FrankCostello
09. 11. 2026 12.22
Škoda :(
Odgovori
+6
6 0
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