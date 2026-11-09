Ema Klinec skokom senzacionalno pomahala v slovo! Konec prvič napovedala že leta 2019

V začetku leta 2026 je Ema Klinec sicer doživela resno zdravstveno težavo, ki jo je za lep čas oddaljila od skakalnic. še več, šlo je za resno stanje, ki bi se lahko končalo tudi bolj tragično. Šlo je za zaplete po operaciji zob, ki so privedli do okužbe in hospitalizacije, zaradi česar je morala izpustiti novoletno turnejo in preostanek sezone.

Kljub težavam se je vrnila v odlično formo in oktobra 2026 prepričljivo osvojila skupno zmago v poletni veliki nagradi v smučarskih skokih v nemškem Klingenthalu in kazalo se je na veliki podatek, saj je 28-letna Slovenka izrazila visoke ambicije in kovala smele zimske načrte.



V preteklosti, na primer po hudih poškodbah kolena v letih 2018 in 2021, je že odkrito priznala, da je v težkih trenutkih razmišljala o koncu kariere, vendar je vedno nadaljevala s tekmovanjem. Sedaj poti naprej ni več našla in sledila je šokantna napoved.

Portret Eme Klinec:

- rojena: 2. julija 1998

- prebivališče: Poljane nad Škofjo Loko

- klub: Alpina Žiri

- glavni trener: Jurij Tepeš

Največji uspehi:

- ZOI:

5. mesto, Peking 2022

14. mesto, Pyeongchang 2018

- ZOI mladih:

1. mesto, Lillehammer 2016

- SP:

1. mesto, Oberstdorf 2021, srednja skakalnica

2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe

2. mesto, Oberstdorf 2021, ekipno

3. mesto, Planica 2023, mešane ekipe

- svetovni pokal:

1. mesto, Oslo 2023

1. mesto, Willingen 2022, mešane ekipe

1. mesto, Nižnij Tagil 2021

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2021, ekipno

- prva ženska, ki je preskočila 200-metrsko znamko, Vikersund (203 m, 18. 3. 2023)

- svetovni rekord: 226 m, Vikersund (19. 3. 2023)