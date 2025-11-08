Konec olimpijskih sanj za Andrejo Slokar: huda poškodba desnega kolena

Dr. Fink, ki je nesrečni Andreji Slokar pred tremi leti že operiral levo koleno, je po opravljeni magnetni resonanci v Innsbrucku potrdil, da gre tokrat za strgano križno vez v desnem kolenu.

Osemindvajsetletna Ajdovka je bila v petek že operirana, tako da je zanjo olimpijska sezona končana. Danes (sobota) se bo vrnila v domačo oskrbo, kjer jo čaka dolga rehabilitacija.