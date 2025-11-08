Svetli način
Zimski športi

Konec olimpijskih sanj za Andrejo Slokar: huda poškodba desnega kolena

Ljubljana, 08. 11. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
9

Iz tabora Andreje Slokar so sporočili, da si je simpatična 28-letna Ajdovka na enem od zadnjih treningov slaloma v avstrijskem Söldnu huje poškodovala desno koleno. Po opravljeni operaciji jo znova čaka daljša rehabilitacija. S tem so se razblinile sanje naše najboljše slalomistke o vrhunskem rezultatu na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Dr. Fink, ki je nesrečni Andreji Slokar pred tremi leti že operiral levo koleno, je po opravljeni magnetni resonanci v Innsbrucku potrdil, da gre tokrat za strgano križno vez v desnem kolenu.

Osemindvajsetletna Ajdovka je bila v petek že operirana, tako da je zanjo olimpijska sezona končana. Danes (sobota) se bo vrnila v domačo oskrbo, kjer jo čaka dolga rehabilitacija.

Andreja Slokar
Andreja Slokar FOTO: AP
alpsko smučanje andreja slokar poškodba desno koleno olimpijske igre
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abcde1234
08. 11. 2025 09.40
Škoda, pa tako simpatična punca. Eni pač nimajo sreče s poškodbami. Ona ima ziher potencial za sam slalomski vrh.
ODGOVORI
0 0
PIKAPOLONICA1994
08. 11. 2025 09.37
+1
Če je pametna bo odnehala, prvo zdravje ...naj razmišlja o zrelih letih..., da ne bo invalid, ker ji država ne bo stala ob strani...
ODGOVORI
1 0
Ana15
08. 11. 2025 09.32
+1
Kje bo operirana je bolj vprašanje. Dvomim, da v Sloveniji. Tukaj čakaš eno leto na operacijo, pa tudi ne znajo te kaj dosti skupi sestaviti.
ODGOVORI
1 0
coca.eskim
08. 11. 2025 09.39
Preberi članek, preden pametuješ. "Osemindvajsetletna Ajdovka je bila v petek že operirana,.."
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
08. 11. 2025 09.29
+1
vse casti je treba vedno dati starsem saj v otroskih letih podpirajo to starsi vendar se je vedno treba vprasati, ce je ta sport primeren. Smucanje vsekakor ni vec primeren za profesionalce saj karving smuci ne puscajo odctopanja takota kje je najvec poskodb kolen. Lahko se gremo roleto. Moje misljenje.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
08. 11. 2025 09.27
+4
Game over
ODGOVORI
4 0
supergigi
08. 11. 2025 09.24
+2
Slokarjeva je imela že toliko težkih poškodb, da res ne vem, če ima smisel nadaljevati kariero.
ODGOVORI
2 0
petka5
08. 11. 2025 09.21
+7
Tako se mi smili... res nima srece... pa edina svetla tocka slo zenskega smucanja... res skodaaaa
ODGOVORI
7 0
sseebbaa
08. 11. 2025 09.18
+5
slovensko smučanje je postalo le še za bogate otroke, katere sponzorirajo starši. če si talent brez denarja ne prideš v reprezentanco, medtem ko te turisti potem potujejo po svetu
ODGOVORI
6 1
Kratki
08. 11. 2025 09.21
+0
Me prav zanima,kaj si ti naredil za promocijo SLO!!!Nič,ker si t.le s takim komentarjem
ODGOVORI
2 2
