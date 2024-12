Konec tedna nove priložnosti za Ilko Štuhec in Žana Kranjca

Kranjec je poskrbel za svojo najboljšo uvrstitev na progi Ptic roparic in tako tudi v ZDA stopil na zmagovalni oder. Zaostal je le za Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom in Švicarjem Thomasom Tumlerjem .

Ilka Štuhec pod vodstvom Aleša Gorze

V pričakovanju prvih tekem je edina slovenska smučarka na smukaških in superveleslalomskih progah Ilka Štuhec. Za Mariborčanko so odlične priprave ter privajanje na ameriški sneg. Formo pred tekmama je pilila v bližnjem Copper Mountainu. Priprave na sezono so bile za slovensko smukaško šampionko nekaj posebnega, prvič so potekale brez mame Darje Črnko v njeni ekipi.

Po koncu sezone je začela sodelovati z nekdanjim vrhunskim superveleslalomistom Alešem Gorzo, mama, dotlej alfa in omega njene ekipe, se je umaknila.

Štiriintridesetletna smučarka bo na drevišnjem prvem uradnem treningu na progi ujed nosila startno številko 13. Štuhčeva je pred 11 leti prav v Beaver Creeku vpisala enega svojih prvih odmevnejših dosežkov med elito, ko je bila četrta na superveleslalomu. Takrat je zmagala Američanka Lindsey Vonn.