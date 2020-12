Norvežanom po pričakovanjih štafetna preizkušnja, Slovenci 12.

Za Norveško so tokrat nastopili Vetle Christiansen, Sturle Holm Laegreid ter brata Tarjeiin Johannes Thingnes Boe. Kaj drugega kot zmage Norvežani nihče niti ni pričakoval, saj so imeli v postavi trojico tekmovalcev, ki se je na uvodnih štirih tekmah sezone letos že veselila zmage. Večje težave imajo Norvežani s tem, kdo ne bo nastopal, brez priložnosti sta tokrat ostala Erlend Bjoentegaardin Johannes Dale, ki sta v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrščena na deveto in deseto mesto.

V prvi polovici tekme so imeli Norvežani še nekaj dela s tekmeci, v drugi polovici pa sta brata Boe postavila stvari na svoje mesto. Bolj zanimiv je bil v končnici boj med Švedsko in Nemčijo za drugo mesto, kjer je mladi as Samuel Samuelssonpotrdil precej boljšo formo od Benedikta Dolla. Rus Aleksander Loginov, ki bi se teoretično lahko še vmešal v boj za stopničke, ni v pravi tekaški formi.

V slovenskem taboru je dobro formo vnovič potrdil Jakov Fak, ki je zabeležil najboljši dosežek v drugi menjavi in ekipo popeljal na 9. mesto, potem ko jo je od Mihe Dovžanaprevzel kot 17. Še en slab strelski nastop pa je pokazal Klemen Bauer, ki je za deset tarč porabil vseh šest dodatnih strelov in moral enkrat v kazenski krog. Rok Tršanje na koncu obdržal 12. mesto, ki ga je imel že ob prevzemu štafete.

Izidi:

1. Norveška 1:16:21,0 (0+9) (Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) 1:16:21,0

2. Švedska + 39,2 (0+10) (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)

3. Nemčija 51,7 (0+9)

4. Rusija 1:08,0 (0+7)

5. Italija 1:37,0 (0+8)

6. Avstrija 1:46,9 (0+9)

7. Češka 1:50,5 (0+6)

8. Francija 1:56,5 (3+11)

...

12. Slovenija 3:38,1 (1+11) (Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)