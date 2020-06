Koordinacijska komisija Moka zadovoljna s pripravami na OI v Pekingu 2022

"Kitajska se je v začetku leta in tudi pozneje zaradi pandemije soočala z res velikimi težavami. Zdravstveno stanje je že pred nekaj časa neprimerno boljše, zato so se lahko organizatorji vrnili skoraj v normalen ritem dela. Do bistvenih zastojev ni prišlo, zato lahko slabi dve leti pred začetkom iger ugotovimo, da bodo organizatorji pripravili vse potrebno za izvrstno srečanje najboljših zimskih športnikov sveta," je po srečanju povedal predsednik koordinacijske komisije Moka za OI 2022 Juan Antonio Samaranch Salisachs, sin nekdanjega sedaj že pokojnega predsednika Moka Juana Antonia Samarancha .

Izpostavil je izjemen napredek pri izgradnji objektov, obenem pa dodal, da so po dolgih letih prizadevanj milijoni Kitajcev vključeni v zimske športne aktivnosti. Cilj Kitajcev je bil, da bi bilo čez dve leti 300 milijonov prebivalcev vključenih v zimske športne aktivnosti. "Olimpijski duh, ki smo ga videli že med poletnimi OI 2008 v Pekingu, bo zato zelo prisoten med prebivalstvom gostiteljev tudi med zimskimi igrami," je dodal Samaranch.

Poudaril pa je, da so pred vsemi še ključni meseci priprav na OI, ki bodo le pol leta po poletnih OI v Tokiu prihodnje leto, zato je še toliko pomembnejše sodelovanje med prireditelji obeh iger. Izvršni podpredsednik organizacijskega odbora Zhang Jiandong je dejal, da naj bi se po načrtih do konca leta dokončali gradnji olimpijske in paraolimpijske vasi. Konec maja pa so že odprli prvi trening dvorani za hitrostno drsanje na kratke proge "Ice Jar" ter za curling. Obe lahko prebivalci in športniki že uporabljajo.

Končujejo se tudi dela na nacionalnem drsalnem centru in podobnem za alpsko smučanje, oba bosta nared do konca leta, so zatrdili Kitajci. Na teh objektih bodo tako lahko že naslednje leto pripravili testna tekmovanja na državni in mednarodni ravni ter tudi rekreacijo. Tako naj bi bilo tudi po OI, ko bosta centra na voljo ne le za vadbo kitajskih reprezentanc, ampak bosta po napovedih odprta tudi za splošno javnost. Drsalni center bo narejen tako, da bo kljub celoletnemu zagotavljanju ledu v posameznih dvoranah povzročal čim manj negativnih vplivov na okolje, alpski center pa bo uporaben v vseh štirih letnih časih, saj bodo tam med drugim tudi proge za gorsko kolesarjenje in plezalne stene. Organizacijski komite je že dobil prek 800.000 prošenj prostovoljcev za sodelovanje med OI.