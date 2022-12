Kopitar blestel v Ohiu, a kralji ostali praznih rok

Junak večera za gostitelje je bil Johnny Gaudreau , ki je odločilni zadetek za drugo zaporedno zmago modrih jopičev dosegel po 40 sekundah podaljšane igre. Jack Roslovic je k zmagi dodal dva gola in dve podaji, Patrik Laine gol in dve podaji, med strelce pa sta se vpisala še Boone Jenner in novinec Kiril Marčenko . Gaudreau in Vladislav Gavrikov sta v rednem delu zbrala vsak po dve podaji, vratar Elvis Merzlikins pa je zaustavil 33 strelov. Pri kraljih, ki so tako v gosteh kljub porazu osvojili vsaj točko, se je z dvema zadetkoma izkazal Anže Kopitar , po enkrat pa so bili uspešni Blake Lizotte , Jaret Anderson-Dolan in Adrian Kempe . Vratar Jonathan Quick je končal tekmo z 20 obrambami. V podaljšku je Gaudreau v mrežo gostov pospravil odbiti plošček po strelu Laineja.

Po dolgi videoanalizi pa se je izkazalo, da je Kevin Fiala preusmeril plošček v lastno mrežo. "Ni pomembno, kako zmagamo. Lahko jih premagamo tudi po podaljšku, le da dobimo svoje točke," je po tekmi dejal Roslovic in dodal: "Super je videti rezultate dela, ki smo ga vložili letos." Gostitelji so imeli že po uvodni tretjini prednost dveh zadetkov, preden je Kopitar na začetku druge tretjine znižal na 1:2, Lizotte pa poravnal na 2:2. A modri jopiči so še enkrat ušli na prednost dveh zadetkov (5:3), kralji pa so v zadnji tretjini spet izenačili prek Kopitarja in Kempeja. "Super je, da dosegamo vse te gole, manj super pa je, da ob tem ne dobivamo dovolj točk," je dejal trener kraljev Todd McLellan . "Super je, da smo se po zaostankih vsakič znova vrnili v igro. Super, da dosegamo gole. Super, da vztrajamo. Toda neprevidnost nas ubija in to je bil prejeti gol v podaljšku," je dodal McLellan. Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo gostovali pri eni slabših ekip vzhodne konference, Buffalo Sabres.

Na derbiju najboljših ekip obeh konferenc so Boston Bruins, vodilni na vzhodu, s 3:1 v razprodani dvorani T-Mobile Arena premagali domače Vegas Golden Knights in potrdili prvo mesto v ligi. Zlati vitezi kljub porazu ostajajo najboljši na zahodu, kjer so Kopitarjevi kralji na petem mestu. Za prednost gostov z 2:1 je v začetku zadnje tretjine z golom poskrbel Jake DeBrusk po čudoviti podaji Pavla Zache mimo branilca Vegasa, Aleca Martineza. Za kosmatince sta zadela še Charlie Coyle in Patrice Bergeron, vratar Linus Ullmark pa je zaustavil zadnjih 30 strelov na svoja vrata. Edini gol, ki ga je dopustil, je bil prvi strel Vegasa na tekmi. "Po tako neposrečenem začetku se skušaš vedno osredotočiti le na naslednji plošček," je po tekmi dejal Ullmark in dodal: "Ne moreš spremeniti tega, kar se je pravkar zgodilo. Gledati moraš samo naprej." Za gostitelje je zadel Mark Stone, domači vratar Logan Thompson pa je zaustavil 24 strelov.

St. Louis Blues so doma po podaljšku izgubili proti Colorado Avalanche z 2:3. Odločilni zadetek za goste je dosegel Mikko Rantanen v zadnjih sekundah podaljšane igre in s tem popolnil hat-trick, petega v karieri. Florida Panthers so doma z 2:5 izgubili proti Seattle Kraken, Arizona Coyotes pa so imeli srečnejši razplet, saj so po podaljšku s 5:4 premagali Philadelphia Flyers. Tudi na tej tekmi so gledalci uživali v hat-tricku; prvega v karieri je dosegel Clayton Keller, ki je svoj tretji gol na tekmi zabil 22,4 sekunde pred koncem podaljšane igre.

Tako kot Seattle so s 5:2 v gosteh pri Winnipeg Jets zmagali tudi Washington Capitals in dosegli še četrto zaporedno zmago. Pri vseh je med vratnicama stal Charlie Lindgren, ki je proti Winnipegu zbral 29 obramb. Odločilna je bila druga tretjina, v kateri so gosti dosegli štiri zadetke.

Izidi:

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2:3 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 6:5 (podaljšek)

(Anže Kopitar: 2 zadetka za LA)

Florida Panthers - Seattle Kraken 2:5

Arizona Coyotes - Philadelphia Flyers 5:4 (podaljšek)

Winnipeg Jets - Washington Capitals 2:5

Vegas Golden Knights - Boston Bruins 1:3