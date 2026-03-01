Kopitar ima novega trenerja, slabi rezultati odnesli Hillerja

Kralji so ponoči prekinili niz petih zaporednih porazov, potem ko so v domači dvorani z 2:0 premagali Calgary Flames. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Vseeno so se po prespani noči zaradi slabih izidov v zadnjem obdobju v Los Angelesu odločili za zamenjavo na klopi. Vodenje bo do konca sezone prevzel D.J. Smith, ki zadnji dve sezoni deluje pri kraljih. V sezoni 2024/25 je bil eden od pomočnikov Hillerja.

56-letni Kanadčan je kralje prevzel februarja 2024, ko je zamenjal Todda McLellana. Pod vodstvom Hillerja so se dvakrat uvrstili v končnico, obakrat pa jih je izločil Edmonton. To sezono so na 59 tekmah slavili 24-krat ter doživeli 35 porazov, od tega 14 po podaljšku ali kazenskih strelih.

Naslednjo tekmo bodo hokejisti Los Angelesa, za katere Kopitar igra svojo zadnjo sezono v karieri, odigrali v noči s ponedeljka na torek proti vodilni ekipi zahodne konference Coloradu. Kralji so z 62 osvojenimi točkami poravnani z Nashvillom, za mestom, ki še vodi v končnico, pa zaostajajo tri točke.