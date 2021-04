Los Angeles praznih rok iz San Joseja

Anže Kopitarje tako znova vpisal točko, zdaj je pri 41 v tej sezoni, s 33 podajami je izenačen na petem mestu v ligi. A njegovim kraljem (15 zmag, 18 porazov, 6 podaljškov) nikakor ne uspeva redno beležiti zmag. Tokrat so na tekmi hitro povedli. V 3. minuti je zadel Alex Iafallo, pri grajenju napada je sodeloval Kopitar in Dustin Brown. Nato so nasprotnikom v zaključku prve tretjine dopustili kar tri zadetke. Za izenačenje je zadel Kevin Lebanc, za 2:1 je po odboju zadel Brent Burns, Rudolfs Balcers pa je dodal tretji zadetek. "V prvi tretjini smo po hitrem vodstvu zaspali in smo se kar naenkrat znašli v zaostanku z 1:3. To nikakor ni recept za uspeh. Ko nasprotnik doseže tri zaporedne zadetke, nimaš prav veliko možnosti," je v izjavi po tekmi ocenil Kopitar. Druga tretjina je minila brez zadetkov, tako da so kralji v tretjo stopili z istim zaostankom kot na zadnji tekmi proti Arizoni, ko so uspeli preobrniti izid. Tudi tokrat so zgodaj v tretjem zmanjšali zaostanek na 2:3. Iz težkega položaja s pomočjo odboja zadel Jaret Anderson-Dolan. Za Los Angeles tokrat ni bilo srečnega konca. Moštvo ni znalo izkoristiti svojih priložnosti, predvsem napada z igralcem več. Na drugi strani pa je tri minute pred koncem hitri protinapad izkoristil Dylan Gambrellza vodstvo s 4:2. Kralji so v zadnjih dveh minutah poskusili še brez vratarja, a takoj prejeli še en zadetek. Kopitar in druščina bodo naslednjič na led stopili v noči na nedeljo, ko se bodo še enkrat pomerili s San Josejom.