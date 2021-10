Kopitar izbral hokejiste za mednarodni turnir na Jesenicah

Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo zbrala v ponedeljek 8. novembra na Bledu. Čakajo jih krajše priprave, nato pa sledi konec tedna, med 11. in 13. novembrom, mednarodni Turnir štirih držav (4 Nations Tournament) na Jesenicah. Na turnirju bodo poleg slovenske sodelovale še reprezentance Avstrije, Belorusije in Francije, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije (HZS).

Slovenski selektor Matjaž Kopitar je na zbor povabil večinoma igralce obeh najboljših slovenskih klubov. Sij Acroni Jesenice so vodilno moštvo Alpske lige, hokejisti SŽ Olimpije pa so na prvem mestu razširjenega avstrijskega prvenstva lige ICEHL. Tako 14 hokejistov s seznama nosi zeleni, štirje pa rdeči dres.Od Slovencev, ki igrajo v tujini, so na seznamu Luka Gračnar, Val Usnik (oba vratarja), branilec Matic Podlipnik, od napadalcev pa Rok Kapel, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek in Aljaž Predan.

Risi se bodo najprej v četrtek pomerili s Francozi, v petek nato z Belorusi, v soboto pa sledi še tekma proti sosedom Avstrijcem. Vstopnice za tekme slovenske reprezentance so po enotni ceni sedem evrov na voljo na prodajnih mestih Eventima.