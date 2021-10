Kopitar na uvodu v sezono zablestel s hat-trickom

V ligi NHL je od njene razširitve (1967/68) le en hokejist dosegel šest točk, in sicer Kevin Stevens za Pittsburgh Penguins 5. oktobra 1990. Nazadnje je s petimi točkami sezono začel Ryan Hartman (Chicago Blackhawks) pred štirimi leti. Le štirje hokejisti so v ligi NHL ob tem dosegli tri zadetke, Phil Esposito (Boston Bruins, 1973), Gilbert Perreault (Buffalo Sabres, 1974) in Tom Fergus (Toronto Maple Leafs, 1986). Anže Kopitar je sicer prvo točko nove sezone vpisal v 14. minuti prve tretjine, ko je prispeval eno od dveh podaj pri izenačenju Dustina Browna na 1:1. Pred tem je za vodstvo zlatih vitezov zadel Shea Theodore na začetku 10. minute. Prvi gol je slovenski as dosegel tik pred koncem prve tretjine ob igri s hokejistom več na ledu, ko je z natančnim strelom premagal pokritega Robina Lehnerja v Vegasovih vratih. V drugi tretjini je najprej na 3:1 povišal Phillip Danault v 24. minuti, sedem minut kasneje pa je bil vnovič uspešen Kopitar po protinapadu 2 na 1. Tudi menjava vratarja v gostujoči vrsti ni pomagala.

Po drugi asistenci Kopitarja je bil v 42. minuti uspešen še Drew Doughty (gol, 3 podaje), po protinapadu pa je piko na i visoki zmagi v 56. minuti s preigravanjem vratarja Laurenta Brossoita postavil prav Hrušičan za svojo peto in prvi par točk kraljev v novi sezoni. Poraz je za konec ublažil Jevgeni Dadonov . To je bila sicer 1130. tekma slovenskega asa prek luže, ki se je konec lanskega leta vpisal v zgodovino kot 91. hokejist v ligi NHL z najmanj 1000 točkami v rednem delu. Zdaj je pri številki 1005, potem ko je dosegel 349 zadetkov in 656 podaj. " Igrali smo zelo solidno z vsemi napadi in po celotnem ledu. V Las Vegasu imajo zares dobro moštvo. Dogovorili smo se, da moramo igrati hitro, zanesljivo in z energijo. Oni so imeli za sabo že eno tekmo, zato smo želeli na led priti čvrsti in pripravljeni. Dober znak za nas je bil, da se po njihovem zadetku nismo zmedli. Morda bi nas v preteklosti to stalo dveh, treh hitrih zadetkov. Pokazali smo potrpežljivost, nismo se dali in to so spodbudni znaki ," je na novinarski konferenci po obračunu dejal kapetan kraljev. " Lepo je biti nazaj in igrati pred polnimi tribunami. Navijači so nas napajali z energijo in opravili smo svoje delo. Upamo na čim več takšnih predstav kot danes. Domača tekma, prva tekma, želiš si čim bolje opraviti delo, toda že v čez dva dni nas čaka nova tekma, " je še dodal 34-letni Hrušičan. V noči na nedeljo bodo v Staples Centru gostili moštvo Minnesota Wild.

S tem pa kar se doseganja golov tiče Kopitar ni bil najuspešnejši. Še gol več je namreč ob porazu Detroit Red Wings proti prvakom Tampa Bay Lightning dosegel Tyler Bertuzzi. Rdeča krila so dobrih šest minut pred koncem rednega dela vodila s 6:3, potem pa so dvakratni zaporedni prvaki lige NHL strnili vrste, do konca rednega dela izenačili, z golom Ondreja Palata v tretji minuti podaljška pa nato vknjižili dve točki. Najvišje zmage se je to noč veselilo moštvo Columbus Blue Jackets, ki je z 8:2 ugnalo Arizona Coyotes. Visoko so slavili tudi Buffalo Sabres proti finalistom minule sezone Montreal Canadiens (5:1). Carolina Hurricanes so s 6:3 ugnali New York Islanders. Ottawa Senators pa so bili v kanadskem obračunu boljši od Toronto Maple Leafs s 3:2. Po podaljšku sta bili uspešni še moštvi Florida Panthers in Dallas Stars. Prvi so na domačem ledu s 5:4 ugnali Pittsburgh Penguins, drugi pa v gosteh New York Rangers s 3:2.

Po 101 letu pa je prvo zmago ekipe iz Seattla v ligi NHL slavilo novo moštvo najmočnejšega hokejskega tekmovanja Seattle Kraken. Slednji so s 4:3 premagali Nashville Predators in tako nasledili Seattle Metropolitans iz leta 1920, ko so takrat v četrti tekmi finala končnice premagali kasnejše prvake iz Ottawe s 5:2.



Izidi:

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 5:1

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:2

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 5:4 (podaljšek)

New York Rangers - Dallas Stars 2:3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:3

Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes 8:2

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 6:7 (podaljšek)

Nashville Predators - Seattle Kraken 3:4

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 6:2

(Anže Kopitar trije goli in dve podaji v 18:12 minute za Los Angeles)