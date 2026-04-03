Kopitar optimističen: Ne nameravam odigrati samo še sedmih tekem

Los Angeles, 03. 04. 2026 15.57 pred 25 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so v boju za končnico lige NHL po zaostanku z 1:4 na domačem ledu izsilili podaljšek. Ta se je končal brez zadetkov, loterija kazenskih strelov pa je pripadla Nashville Predators. Slovenski as kraljev Anže Kopitar je po tekmi poudaril, da v prvenstvu NHL ne namerava odigrati samo še sedmih tekem.

Slovenski as je povedal, da so si domači seveda želeli obe točki, ena pa je vsekakor boljša kot nobena. "Seveda smo si želeli dve točki. Nismo ju osvojili, vzeli bomo eno. Zagotovo začetek ni bil takšen, kot smo si želeli, ampak boj, značaj, ki ga je pokazala ta ekipa, pa je zelo spodbuden," je bil po tekmi za LA Kings Insider prepričan Kopitar: "Takšen boj bomo potrebovali tudi na prihodnjih tekmah."

Kopitarjeva slovesnost v senci poraza LA Kings

Plenilci so po današnji zmagi v ostrem boju za končnico v zahodni konferenci ujeli kralje - obe moštvi imata po 79 točk. Prav toliko jih ima po današnji zmagi nad Torontom tudi San Jose, ki je prehitel kralje in plenilce in zdaj zaseda osmo mesto, ki še vodi v končnico.

Kralje do konca rednega dela sezone čaka še sedem tekem. "Od danes naprej bomo morali imeti miselnost končnice, če si res želimo priti vanjo. Gre za veliko intenzivnosti, veliko obupanih potez in to moramo storiti vse od trenutka, ko sprejmemo plošček, do samega konca," je prepričan slovenski zvezdnik, ki je dejal, da je bila danes prelomnica dvoboja doseči naslednji gol.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: Profimedia

"Po takšnem zaostanku smo se najprej približali na 2:4, nato 3:4. Še naprej smo pritiskali in pritiskali in tudi izenačili, a nismo mogli zapreti vrat," je dodal.

O vnovičnem počasnem začetku kraljev je menil, da ta vsekakor ni bil idealen. "Mislim, to se zgodi. Ampak tudi po počasnem začetku moraš preprosto pozabiti in iti naprej. Vseeno smo se borili in nismo popustili."

Glede tega, ali se zaveda, da ga morda čaka zadnjih sedem tekem v karieri onkraj luže, če kralji zgrešijo preboj v končnico, pa je odločno dejal: "Ne nameravam odigrati samo še sedmih tekem."

kopitar nhl hokej
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pridiprav
03. 04. 2026 21.35
Test
SpamEx
03. 04. 2026 19.48
Imajo lepe možnosti glede na razpored tekem in razpored tekem konkurence za končnico
TheJuniKorn
03. 04. 2026 17.26
Stisn Kopi še teh par tekem!
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
