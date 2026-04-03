Kopitar optimističen: Ne nameravam odigrati samo še sedmih tekem

Slovenski as je povedal, da so si domači seveda želeli obe točki, ena pa je vsekakor boljša kot nobena. "Seveda smo si želeli dve točki. Nismo ju osvojili, vzeli bomo eno. Zagotovo začetek ni bil takšen, kot smo si želeli, ampak boj, značaj, ki ga je pokazala ta ekipa, pa je zelo spodbuden," je bil po tekmi za LA Kings Insider prepričan Kopitar: "Takšen boj bomo potrebovali tudi na prihodnjih tekmah."

Plenilci so po današnji zmagi v ostrem boju za končnico v zahodni konferenci ujeli kralje - obe moštvi imata po 79 točk. Prav toliko jih ima po današnji zmagi nad Torontom tudi San Jose, ki je prehitel kralje in plenilce in zdaj zaseda osmo mesto, ki še vodi v končnico. Kralje do konca rednega dela sezone čaka še sedem tekem. "Od danes naprej bomo morali imeti miselnost končnice, če si res želimo priti vanjo. Gre za veliko intenzivnosti, veliko obupanih potez in to moramo storiti vse od trenutka, ko sprejmemo plošček, do samega konca," je prepričan slovenski zvezdnik, ki je dejal, da je bila danes prelomnica dvoboja doseči naslednji gol.

Anže Kopitar FOTO: Profimedia