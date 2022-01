Kopitar ostaja prvi strelec Los Angelesa

Za kralje sta zadela še Quinton Byfield, ki se je vrnil na led po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe, ter izkušeni Adrian Kempe, ki je zadel v prazno mrežo. Pri tem golu je bil podajalec tudi slovenski as. Štiriintridesetletni Anže Kopitar ostaja prvi igralec kraljev to sezono, saj je dosegel 25 podaj in skupno 38 točk. "To je bilo popolno, na kakšen način nam je uspelo zmagati. Tudi Cal dobro igra, vesel sem zanj," je po zmagi dejal branilec Drew Doughty, ki je odigral jubilejno tisočo tekmo v NHL in je bil podajalec pri zadetku Athanasiouja skupaj z veteranom Dustinom Brownom. Doughty, Brown in Kopitar so skupaj z vratarjem Jonathanom Quickom še kvartet iz časa, ko so leta 2012 in 2014 osvojili Stanleyjeva pokala ter skupaj igrajo od sezone 2008/09. Dvaintridesetletni Doughty je odigral tisoč tekem, v 14-letni karieri pa je dosegel 129 zadetkov in 429 podaj. Zdaj je postal peti igralec kraljev v zgodovini, ki je odigral tisoč tekem za klub. Pred njim je to uspelo Brownu, Kopitarju, Davu Taylorju in Lucu Robitaillu. "To so moji bratje. Zelo jih imam rad. Brez njih mi ne bi uspelo nič. Zelo sem vesel, da bom z njimi lahko proslavljal. Najboljši so," je o Kopitarju in druščini ob jubileju ganjeno dejal Doughty.