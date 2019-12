Kopitar prvi mož Kraljev z dvema točkama, a to ni bilo dovolj za zmago

Kralji so izgubili v gosteh proti pacifiškim tekmecem iz Vancouvra s 3:2, Anže Kopitar je v Rogers Areni v olimpijskem Vancouvru v drugi in tretji tretjini tlakoval vrnitev po zaostanku dveh golov. Zadel je za 1:2 v 32. minuti obračuna, ko je pospravil v mrežo odbitek. Nato pa je asistiral Tylerju Toffoliju tudi pri drugem zadetku Kraljev za izenačenje 2:2 v 47. minuti. A so se domači po zaslugi švedskega napadalca Eliasa Petterssona le 19 sekund kasneje veselili gola in zmage. Kralji so vršili napad za napadom, a je bil pred domačimi vrati zanesljiv Jacob Markstrom, ki je odigral tekmo kariere, saj je ubranil kar 49 strelov gostov iz Kalifornije, kar je njegov osebni rekord v ligi NHL.

Hokejisti Vancouver Canucks so se tako veselili četrte zaporedne zmage, po nizu štirih porazov na prejšnjih petih tekmah. Kopitar je z golom in podajo popravil svojo statistiko sezone, na odigranih 41 tekmah je dosegel 15 golov, 20 podaj za 35 točk. Vratar LA Kings Jonathan Quick je imel na svojem računu ob koncu tekme 23 obramb. Prva dva gola na tekmi sta padla v prvi tretjini, ko sta domače navijače razveselila Jake Virtanen in Tyler Motte.

S 327. kariernim golom se je Kopitar na četrtem mestu najboljših strelcev kluba iz Los Angelesa izenačil z Berniejem Nichollsom. Na vrhu je Luc Robitaille s 557 goli. V pacifiški skupini, ki je del zahodne konference lige NHL, si ekipa LA Kings s 36 točkami deli zadnje mesto z Anaheim Ducks. Vancouver je skupaj z Edmontonom četrti s 44 točkami. Las Vegas, ki je ponoči s 4:1 ugnal Arizono, vodi z 48 točkami. Poraz je doživelo tudi vodilno moštvo vzhodne konference, Washington je izgubil proti Carolini (6:4), Pittsburgh pa je premagal Nashville (6:4).