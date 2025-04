Kapetan z veliko začetnico: gol in tri podaje za drugo zmago v končnici

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lani so bili Oilers v finalu Stanleyjevega pokala, letošnjo končnico pa so začeli z dvema porazoma v Los Angelesu.

Kralji so po tesni zmagi s 6:5 na uvodni tekmi kanadske hokejiste premagali tudi na drugi, a bolj zanesljivo s 6:2. Gostitelji so dosegli šesti gol le nekaj sekund po tem, ko so naftarji zamenjali svojega vratarja v polju z igralcem.

Adrian Kempe je k zmagi dodal dva zadetka v tretji tretjini in prispeval še dve podaji, vratar Darcy Kuemper je zbral 24 obramb.