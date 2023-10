Anže Kopitar zadel, kralji poraženi za konec priprav

Prvaki lige so kralje povsem nadigrali v zadnji tretjini, ki so jo dobili s 4:0. Los Angeles je tekmo sicer bolje začel in povedel po vsega dobri minuti igre, ko je bil natančen Kopitar .

Toda v sklepni tretjini so prvaki povsem zagospodarili na ledu in zadeli štirikrat za končni izid 7:4. Strelci za Vegas so bili Roy, Jonathan Marchessault in dvakrat Jack Eichel. Slednji je tokrat blestel, saj je zadetkoma dodal še tri podaje.

Kralji bodo prvo tekmo rednega dela sezone igrali v četrtek ob 4. uri zjutraj po slovenskem času doma proti Colorado Avalanche.