Kopitar: Že nekaj časa se zgodba o pozitivni energiji v reprezentanci nadaljuje

Če bi bili časni normalni, bi Slovenci pred dnevi končali drugoligaško prvenstvo na domačem ledu. A SP divizije I je krovna zveza v tej sezoni že drugo leto zapored odpovedala, tako da bi hokejisti ostali brez pomembnega tekmovalnega vložka. Zato so se pri domači zvezi HZS odločili, da namesto SP sami priredijo prijateljski turnir. Po tekmovalni plati ni bil posebno pomemben, je pa imel številne dobre strani, predvsem pa je razveselil vse ljubitelje hokeja, ki so že močno pogrešali reprezentančne akcije. "Te fante spoštujem, so delavci, garači, to se je tudi videlo na tem turnirju. Že nekaj časa se zgodba o pozitivni energiji v reprezentanci nadaljuje. Ogromno fantov se je zamenjalo, starejši so prevzeli vodilne vloge in tudi njim gredo zasluge, da vse tako funkcionira," je Matjaž Kopitardejal po turnirju. Slovenija je imela na tem domačem tekmovanju tri tekmece iz razreda, v katerem bo na naslednjem SP nastopila sama (Avstrija, Francija, Romunija) ter dva iz razreda nižje (Poljska, Ukrajina). Vse je premagala, pristopi na tekmah so bili različni, taktike tudi, selektor je menjaval vratarje in mešal napadalce.

Predvsem pa je bilo pomembno, da je na delu videl nekatere mlade adute. Že pred tekmovanjem je povedal, da ga zanima, kako se bodo obnesli igralci, ki sicer niso v prvih vrstah v svojih klubih ali pa so bili doslej še premladi za takšne vloge. "Najboljše je to, da takrat, ko igramo, kot se dogovorimo–agresivno, enostavno, učinkovito–vse teče. Ko pa hočemo nekaj izpeljati še bolje, se zamotamo v težave in se je treba reševati. Vesel sem, da smo mlajšim dopovedali, da lahko dobro in pravilno igrajo, in to je največja prednost tega turnirja," je ocenil selektor. Kapetan je bil tokrat eden od izkušenejših v ekipi, v kateri sicer ni bilo vseh najmočnejših adutov Slovenije. Klemen Pretnar je po domačem tekmovanju zadovoljno potegnil črto, saj je turnir prinesel veliko dobrega. "Zelo sem zadovoljen, da smo kot ekipa dihali skupaj, strnili vrste in premagali težave. Da smo si ustvarili priložnosti in pokazali zrelo igro, ko je bilo treba dati gol ali se ubraniti z igralcem manj. Presenečen sem, kako so se borili mladi. Imamo podmladek, ki hodi za nami in bo nekoč prevzel vodilno vlogo," je Pretnar ocenil turnir v Tivoliju.