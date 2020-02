Matjaž Kopitar: Prišli smo, da zmagamo

Slovenska hokejska reprezentanca ta teden zaćenja lov na tretje olimpijske igre. Potem ko so Slovenci uspešno nastopili v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, bodo na kvalifikacijskem turnirju na Jesenicah lovili prvo mesto in uvrstitev na zadnjo stopničko kvalifikacij za Peking 2022. Turnir, ki bo potekal na Jesenicah od četrtka do nedelje (v soboto bo prost dan), je eden od treh tretjega kroga. Zmagovalci teh turnirjev (skupine G, H in J) se bodo uvrstili na zadnjo stopnjo kvalifikacij, kjer zadnjega tekmeca že čakajo Slovaška, Belorusija in Avstrija v skupini D, Latvija, Francija in Italija v skupini E ter Norveška, Danska in Južna Koreja v skupini F.

Ti trije turnirji bodo potekali od 27. do 30 avgusta, trije zmagovalci pa se bodo pridružili moštvom, ki so že zdaj uvrščena na igre. Krovna hokejska zveza IIHF je vstopnice za igre najmočnejšim ekipam na svetu razdelila na podlagi zadnje jakostne lestvice iz lanskega leta. Na igrah so tako že Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija in Švica, mesto pa ima tudi gostiteljica iger Kitajska.

"Nasprotniki so drugačni kot novembra v Latviji. Tam smo bili mi izzivalci, tu pa bodo drugi izzivali nas. Vsaj po rankingu je tako, to pa je tudi moja želja," je na začetku zbora v dvorani Podmežakla dejal selektor Matjaž Kopitar.