Kopitar pred olimpijskimi kvalifikacijami: Reprezentanca ima obrise, a igralcev ni tukaj

Zdaj bo cilj Peking 2022, tja se bodo izbranci selektorja Matjaža Kopitarja uvrstili, če zmagajo na Norveškem, kjer bodo nasprotniki Danska, Norveška in Južna Koreja. "Reprezentanca ima obrise, a igralcev ni tukaj. Ti, ki so, so brez klubov ali pa se sezona zanje še ni začela. Ostali so s klubi in se pripravljajo na prihajajočo sezono," je nekoliko nenavadno dogajanje na Bledu, kjer so na novinarski konferenci predstavili slovenski hokejisti, dejal selektor Matjaž Kopitar. Na voljo ima namreč samo peščico igralcev (Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Klemen Pretnar in Žiga Pavlin). Vsi drugi se pripravljajo pri svojih klubih, ekipa pa se bo v vsaj približno polni postavi zbrala šele v nedeljo, ko bo odpotovala na Norveško. "Logistično je to kar velik zalogaj, najbolj veseli bomo, ko bomo v ponedeljek v Oslu. Upam, da bodo vsi prestali vse teste, tudi tu nas čaka kar nekaj procedure, upam, da bo vse v redu," je reprezentančne priprave v teh koronskih časih opisal generalni sekretar zveze Dejan Kontrec. Vloga kapetana bo spet pripadla zvezdniku iz lige NHL Anžetu Kopitarju, ki se je letos spet lahko pridružil ekipi: "Lepo je spet biti s fanti, že nekaj časa je, odkar smo bili nazadnje skupaj v Kazahstanu. Lepo je biti tukaj, škoda, ker ni zbrana cela ekipa, se pa tu pripravljamo kar se da najbolje. Smo na dobri poti, da bomo pripravljeni za prvo tekmo. Upam, da bo šlo, kot smo si zadali, kako se bo odvilo, pa bomo videli."