Kopitar: Nagrada Marka Messierja mi pomeni več kot kakšna druga

Ta teden je tudi dokončno padel zastor nad sezono NHL z zadnjo finalno tekmo, ko je Colorado prekinil niz Tampe. "Mislim, da sta se v finalu srečali dve najboljši ekipi, to je lepo videti. Tampa je bila zelo dominantna, a letos je bil Colorado malo boljši, kar se je na koncu tudi pokazalo. Bomo videli, kako bo naprej," je razplet sezone ocenil Kopitar. Poudaril je, da je vesel predvsem vrnitve v normalne čase pred korono. V začetku sezone so sicer še imeli redna testiranja, v drugi polovici ne več. Poznalo se je tudi, da je bil spet običajen ritem 82 tekem rednega dela: "Prejšnjo smo igrali le z ekipami znotraj divizije, tako da se hitro naveličaš vedno istih obrazov."

"Lepo je spet biti doma, sploh ker sem bil lani tukaj zelo kratek čas. Akademija je stalnica mojega poletja in sem jo pogrešal. V lanski sezoni je ekipa naredila velik korak naprej, sploh v rednem delu sezone, ko je bilo veliko poškodb. Veliko ključnih igralcev je zamudilo kar nekaj tekem in to je bil zelo lep rezultat. V končnici nam je malo zmanjkalo, spet zaradi poškodb in morda pomanjkanja izkušenj. Smo jih pa zbrali za naprej in v naslednji lahko naredimo korak naprej," se je na novinarski konferenci na Bledu Anže Kopitar ozrl na sezono 2021/22, ko se je njegova ekipa končno spet uvrstila v končnico. V teh dneh je še vedno precej polno zaposlen. Poteka namreč tradicionalna, tokrat že sedma akademija, ki jo vodi skupaj z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Tomažem Razingarjem , tako da mu zmanjkuje časa tudi za njemu sicer zelo ljub drugi šport, golf. Letos konec avgusta ne bo niti nekoč tradicionalnega dobrodelnega blejskega turnirja, a upa, da bo sam lahko prijel tudi za golfsko palico. Letošnje počitnice v domovini bodo nekoliko krajše kot običajno oziroma kot je bilo v navadi pred koronskim obdobjem, letos ga že zgodaj avgusta namreč s soigralci čaka prijetno jubilejno opravilo, proslava desete obletnice osvojitve naslova leta 2012.

Dotaknil se je tudi reprezentance. Letošnje SP v Ljubljani je spremljal manj pozorno, a se je vseeno nekajkrat pogovoril z očetom in selektorjem Matjažem Kopitarjem. O morebitnem nastopu naslednje leto, ko bo Slovenija spet v eliti, pa ni mogel povedati še nič konkretnega: "Odvisno, kakšna bo naša klubska sezona oziroma koliko bom spočit. Vsi veste, da je več dejavnikov, ki vplivajo na to odločitev." Glede na uspešnejšo sezono v Los Angelesu v primerjavi z zadnjimi so seveda tudi želje, da bi v naslednji posegli še višje. "Lepo bi bilo pripeljati še kakšnega izkušenega strelca. Nekaj lukenj je v postavi, upam, da se bodo zapolnile. Ne bi škodilo, a ti mladi, ki so tokrat igrali, so si nabrali veliko izkušenj. Igralci se morajo začutiti, tudi jaz pred 16 leti nisem vedel, v kaj se spuščam. Ko pa pride končnica, pride spet druga zgodba. Naš štab išče igralce z izkušnjami, da bi letošnjo sezono še nadgradili. Kako se bo odvilo, še ne vem. Se bo pa začelo kmalu, ker se že začenja podpisovanje s prostimi igralci." Poudaril je tudi, da mu zadnje priznanje, nagrada Marka Messierja za vodstvene sposobnosti na ledu in ob njem, morda pomeni več kot kakšno drugo, ki jih je dobil pred tem.

"Ko sva se slišala z Markom, je omenil, da je super, ker sodelujemo s klubom, ker skušamo razviti hokej in ga predstaviti otrokom v LA. Zame je tudi pomembno, da takšna osebnost oziroma igralec ve, da tudi tukaj s Tomažem skušava hokej predstaviti v širši obliki. V sedmih letih smo pokrili 13, 14 držav in tudi to je nagrada."

V teh dneh je sicer v ospredju tudi drugi veliki slovenski zvezdnik v ZDA, košarkar Luka Dončić, ki bo s soigralci v četrtek napolnil dvorano Stožice na kvalifikacijski tekmi s Hrvaško. Kopitarja tam najbrž ne bo, priznal je, da se, ko je v Sloveniji, rad odmakne od športne gneče, bo pa dvoboj spremljal po televiziji.