Kopitarjevi kralji s štirimi zadetki opravili z Detroitom

Los Angeles je imel veliko več od igre, kar kaže tudi statistika obramb obeh vratarjev: 38:21 za Detroit. Za Los Angeles so zadetke dosegli Phillip Danault in Drew Doughty v prvi tretjini, Adrian Kempe v drugi ter Trevor Moore v zadnjih tretjini. Dustin Brown je prispeval dve podaji in je točko oddaljen od 700. točke v ligi.

"Mislim, da smo le še nadgradili tisto z zadnje tekme. Mislim, da smo bili v igri pet na pet boljši od Nashvilla na prejšnji tekmi, zdaj pa smo se še naprej držali tega in smo tekmo začeli tam, kjer smo prejšnjo končali. Fantje so bili lačni, pripravljeni in seveda, to je pomembna zmaga," je dejal Danault za lakingsinsider.com.

Anže Kopitar je na ledu prebil 21 minut, ravno toliko obramb pa je zbral vratar kraljev Cal Petersen, ki je po 6. decembru znova zaigral v prvi postavi.

Kralji so z izkupičkom 17:13:5 na četrtem mestu pacifiške skupine in deveti na zahodu. Naslednjič bodo igrali v noči na torek, ko gostijo New York Rangerse. Slednji so četrti v ligi (imajo 50 točk, toliko kot Carolina Hurricanes in eno manj od Florida Panthers in Tampa Bay Lighnting). Ryan Lindgren je dosegel zadnja dva gola za Newyorčane.